Alps Move 2025 vom 3. bis 18. Oktober 2025

Am 3. Oktober 2025 findet im Raiffeisensaal in Lana die Auftaktveranstaltung von Alps Move 2025 statt: Auf dem Programm steht ein „Tanzkonzert – concerto danza“ mit live Musik der Sweet Alps Orchestra. Weiter geht’s mit Aufführungen am Tribusplatz in Lana, einer performativen Wanderung von Aschbach aufs Vigiljoch und den Auftritten im Meraner Stadttheater und im Ost-West-Club. Dann zieht das Festival nach Bozen und Brixen weiter.

20 Jahre Alps Move! Das Südtiroler Tanztheaterfestival hat seit Anbeginn das Ziel, der Südtiroler Tanzszene Stimme und Gesicht zu verleihen. Jetzt sind 20 Jahre vergangen und Alps Move ist vielfältig und lebendig wie nie: Im Jubiläumsjahr werden 18 Produktionen gezeigt – thematisch steht die Verbindung zur Erde im Fokus. Wie gewohnt setzt das Festival auf Forschung und Vernetzung und die Verschmelzung von Disziplinen und Medien.

Den Auftakt der offizielle Eröffnungsabend Tanzkonzert – Concerto danza am 3. Oktober 2025 im Raiffeisenhaus Lana, produziert von Doris Plankl mit IDEA_tanztheaterperformance und dem Verein Sweetalps. Das Stück feiert die Vielfalt der letzten zwanzig Jahre und bringt eine große Anzahl an Künstler:Innen auf der Bühne zusammen: zehn Tänzer:Innen und neun Musiker, darunter Helga Plankensteiner und Michl Lösch. Choreograf Riccardo Meneghini, ein Tänzer aus dem Trentino der u.a. im Ensemble von Carolyn Carlson tanzt, war von Beginn an sowohl als Tänzer als auch als Choreograf bei Alps Move dabei. Im Tanzkonzert stellt er die Musikalität des Körpers und die Improvisation in den Mittelpunkt. Das Teilen eines Pulses mit anderen physischen und klanglichen Körpern. Kurz gesagt: ein Organismus, der in kleinem Maßstab die unendlichen Verbindungen von Mikro- und Makrokosmos widerspiegelt.

Wir bleiben in Lana, ziehen aber am 4. Oktober 2025 um 10:30 Uhr zum Tribusplatz, wo ein Open-Air-Stück präsentiert wird. In der Nähe des Brunnens zeigt das Kollektiv Off-Road, dem auch die Tänzerin Rebecca Dirler, gebürtig aus Lana, angehört, die Performance Was übrig bleibt. Sie hinterfragt unser Verhältnis zum Wasser – einer Ressource, die so wichtig und zugleich so knapp ist – und lädt dazu ein, über die Zukunft unseres Planeten und der menschlichen Gesellschaft nachzudenken.

Das Verhältnis zur Natur, verstanden auch als Beziehung zum eigenen Territorium und zu den eigenen Wurzeln, steht im Zentrum der besonderen Wander-Performance von Claudia Tomasi, die weniger ein klassisches Stück als eine kollektive Aktion ist, die sich im Akt des Gehens entfaltet. So startet am 4. Oktober 2025 JEUG-h um 13:00 Uhr an der Talstation der Aschbacher Seilbahn in Rabland; die Teilnehmenden wandern anschließend zu Fuß von Aschbach aufs Vigiljoch, wo eine Übernachtung im Gasthof Jocher möglich ist (eigene Reservierung). Der Weg wird von performativen Momenten unterbrochen, bei denen das Publikum teils zum Beobachten und Zuhören, teils, wenn gewünscht, zum Mitmachen in der Tanzperformance eingeladen wird.

Am Sonntag, 5. Oktober 2025 ab 18:00 Uhr kommt Alps Move ans Meraner Stadttheater. Dort teilen sich Sabine Raffeiner und Francesca Ziviani mit ihren Produktionen die Bühne. Raffeiner, Choreografin und Tanzlehrerin aus Meran, arbeitet mit dem französischen Tänzer Hugo Olagnon und der Südtiroler Tänzerin Giulia Manica an einer Performance, die von den fünf Elementen und deren zyklischer Wirkung in den natürlichen Rhythmen inspiriert ist – Cyclic Elements. Ziviani, die seit längerem in Frankreich als Tänzerin und Choreografin tätig ist, setzt mit État Sauvage ihre Erforschung der instinktiven und animalischen Natur des Menschen fort.

Am 8. Oktober 2025 verwandelt sich der Ost-West Club Meran ab 20:00 Uhr in eine Bühne voller Bewegung und Musik. Zu sehen sind verschiedene Performances von Elena Molinaro und Iosu Lezameta, Paola Zadra und Daniel Vacas Peralta sowie zum Abschluss die der koreanischen Künstlerin Yungjung Kim. (Eintritt für Mitglieder: Der Mitgliedausweis zum Preis von 20,- Euro kann vor Ort erworben werden und ermöglicht den Zugang zu allen Veranstaltungen des Ost-West Clubs).

Dies der Auftakt von Alps Move im Burggrafenamt, dann zieht das Festival weiter ins Südtiroler Naturmuseum (10.10.2025), das Stadttheater Gries (12.10.2025) und ins Astra nach Brixen (18.10.2025). Zwei Programmpunkte sind der Contact-Improvisation gewidmet: am 11. Oktober 2025 im Jugendzentrum Vintola 18 und beim Festival Dolomite Flow von 26. Bis 29. Oktober 2025 im Haus der Familie am Ritten.

Infos unter www.alpsmove.it – Tickets unter www.ticket.bz.it

Für kostenlose Veranstaltungen ist die Kartenreservierung unter info@alpsmove.it empfohlen.