27. Oktober 2021 UNESCO-Welttag – Alte Schmalfilme anschauen – Normal-8 | Super-8

LPA – Anlässlich des UNESCO-Welttages des audiovisuellen Erbes am 27. Oktober 2021 lädt das Amt für Film und Medien Besitzer alter Schmalfilme zu einem Sichtungstag.

Am diesjährigen UNESCO-Welttag des audiovisuellen Erbes am Mittwoch, den 27. Oktober 2021, lädt das Landesamt für Film und Medien zu einem Sichtungstag ein. An diesem Tag können alte Schmalfilme (Normal-8 oder Super-8) mit einem originalen Projektor abgespielt und angeschaut werden.

All jene, die eine oder auch mehrere solcher Filmrollen besitzen, sind dazu eingeladen. Die Schmalfilme können von 9 Uhr bis 17 Uhr im Landesamt für Film und Medien in der Andreas-Hofer-Straße 18 in Bozen gesichtet werden.

Dazu ist eine Terminvereinbarung bei Oscar La Rosa erforderlich

(Tel. 0471 412903, oscar.la-rosa@provinz.bz.it).

Mit audiovisuellen Medien sind solche Medien gemeint, die sichtbar und hörbar sind, also Auge und Ohr ansprechen. Im Landesamt für Film und Medien ist das Medienarchiv angesiedelt.

Es umfasst Foto-, Film-, Audio- und Musikbestände. Aufgabe des Medienarchivs ist es, diese oft einmalig überlieferten Quellen zu erhalten. Diese Medien ermöglichen eine Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.