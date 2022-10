Am Dienstag 25. Oktober 2022 gegen Mittag partielle Sonnenfinsternis

Am Dienstag 25. Oktober 2022 gibt es gegen Mittag eine partielle Sonnenfinsternis.

Sichtbarkeit: Europa, nordöstliches Afrika, Naher Osten, westliches Asien

Liste der Sonnenfinsternisse des 21. Jahrhunderts

Im 21. Jahrhundert finden insgesamt 224 Sonnenfinsternisse statt. Das sind gegenüber dem langjährigen Durchschnittswert von 238 Sonnenfinsternissen pro Jahrhundert relativ wenige. Es gibt 81 Jahre, in denen nur jeweils zwei Finsternisse stattfinden, was die minimal mögliche Anzahl ist. Das theoretische Maximum von fünf Finsternissen in einem Jahr gibt es im 21. Jahrhundert überhaupt nie. Je vier Finsternisse ereignen sich in den Jahren 2011, 2029, 2047, 2076 und 2084.

Die folgende Tabelle enthält die Anzahl der Sonnenfinsternisse des 21. Jahrhunderts, differenziert nach den verschiedenen Arten von Finsternissen.

Quelle: wikipdia