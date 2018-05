Anmeldung zum Vorbereitungskurs zur Funkamateurprüfung 2018

Funkamateur werden, ist seit der Einführung des Quiztestes (Multiple Choice Test) und der Abschaffung des Telegraphienachweises ziemlich einfach geworden. Alle Jahre treten mehrere Personen zur Prüfung an und legen diese mit Erfolg ab. Wichtig ist natürlich eine gute Vorbereitung, und genau diese erhält man beim DRC.

Der Dolomites Radio Club organisiert auch heuer im Herbst wieder einen Vorbereitungskurs. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass sich mindestens 10 Teilnehmer pro Clublokal anmelden.

Man trifft sich dann zweimal in der Woche im Clublokal in Bruneck und im Clublokal in Meran.

Bruneck: Montag und Mittwoch von 19:00 bis 21:00 Uhr (Beginn: MO, 17. September 2018)

Meran: Dienstag und Donnerstag von 19:00 bis 21:00 Uhr (Beginn: DI, 18. September 2018)

Der Unterricht wird in deutscher Sprache abgehalten. Wer einen Unterricht in italienischer Sprache vorzieht, kann sich an die A.R.I. – Sektion Bozen oder die A.R.C.L. in Gröden wenden.

Die Kurse des D.R.C. laufen bis zum Prüfungstermin. Die Prüfung wird von der Italienischen Kommunikationsbehörde in der Regel in der ersten Dezemberwoche in der italienischen Landesberufsschule in Haslach in Bozen, St. Gertraudweg 3, abgehalten. Die Prüfung kann in deutscher oder italienischer Sprache abgehalten werden.

Alle weiteren Details, inklusive Unterstützung zur Prüfungsanmeldung bei der Kommunikationsbehörde, werden nach den Anmeldungen im September bekannt gegeben.

Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 100,00 €, Kursunterlagen inbegriffen. Der Betrag kann vorzugsweise per Banküberweisung mit Begründung “Funkamateurkurs” getätigt werden. Alternativ kann der Betrag auch in Bar am ersten Kurstag abgegeben werden.

Anmeldeschluss ist der 1. September 2018.

Hier kann man sich online für den Kurs anmeden.

55 & 73 de IW3BFW (Walter Wiedenhofer)