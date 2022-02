Anonymous erklärt Russland den Cyberkrieg

Mit Cyber-Angriffen will Anonymous auf den russischen Angriff in der Ukraine reagieren. Jüngstes Ziel der Hacker: die Webseite gov.ru und die Webseite des russischen Energieunternehmens gazprom.com

Auch Seite des russischen Verteidigungsministeriums mil.ru down.

In einem Video, das derzeit im Internet die Runde macht, wird ein Mann mit der für Anonymous typischen Maske gezeigt, der mit verzerrter Stimme ankündigt, dass Russland genau beobachtet werde. Außerdem wird in dem Video zu einem neutralen Bündnis von Ländern aufgerufen, die ähnlich wie die Nato agieren sollen. Darunter befinden sich die Ukraine, Finnland, Weißrussland, Georgien, Armenien, Aserbaidschan und Moldawien. Auch rief das Kollektiv zu einem Referendum in der ukrainischen Region Donbass auf, das über das Schicksal der Menschen entscheiden soll.