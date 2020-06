Anruf von 065510? – Chance auf Corona-Test!

Italienweit werden in diesen Tagen 150.000 hochwertige Corona-Tests durchgeführt, um zu erheben, wie groß der Anteil an Menschen, die mit dem Corona-Virus in Kontakt gekommen sind, ist. Die Einladung mitzumachen erfolgt telefonisch über die Nummer 065510.

Es handelt sich um ein Projekt des Gesundheitsministeriums in Zusammenarbeit mit dem nationalen Institut für Statistik und dem Roten Kreuz. Die über 4000 Teilnehmer in Südtirol werden von Mitarbeitern des Roten Kreuzes kontaktiert und zum Test eingeladen. Die Teilnahme ist freiwillig. Der Appell der Verantwortlichen: „Falls Sie einen Anruf von 065510 erhalten, legen Sie nicht auf – es handelt sich um keine Telefonverkäufe, sondern um eine einmalige Gelegenheit des Gesundheitsministeriums, mehr zur eigenen Gesundheit zu erfahren!“

Die nach allen Altersgruppen, geographischem Gebiet, Geschlecht und Wirtschaftszweigen ausgewählten Personen werden telefonisch von einem Mitarbeiter des Roten Kreuzes kontaktiert. Dieser erklärt kurz die Ziele des Projektes und bittet um Teilnahme. Anschließend wird ein Termin an einem vorgegebenen Standort vereinbart. Sollte es der Person nicht möglich sein, den vereinbarten Treffpunkt zu erreichen, kann auch ein Termin zuhause vereinbart werden.

Landesrat Thomas Widmann und Generaldirektor Florian Zerzer legen die – freiwillige – Teilnahme den Kontaktierten wärmstens ans Herz: „Zum einen erhalten die Getesteten für sich selbst eine wesentliche Information, nämlich, ob sie bereits in Kontakt mit Coronaviren gekommen sind. Zum anderen appellieren wir an die gesellschaftliche Verantwortung und Solidarität: Die Ergebnisse werden benötigt, um die weitere Vorgangsweise auf staatlicher und lokaler Ebene zu planen und um die Eindämmungsmaßnahmen gegebenenfalls anzupassen – wer also daran teilnimmt, arbeitet aktiv an der Eindämmung des Virus mit!“

Die absolut seriöse Testung durch einen hochwertigen Bluttest wird den Anrufern kostenlos angeboten, es werden alle notwendigen Informationen gegeben und es handelt sich um keinen kommerziellen Anbieter.

Chiamata dallo 065510? Possibilità di fare un test sierologico sul coronavirus!

In tutta Italia sono in corso 150mila test di alta qualità sul Covid-19 per determinare la percentuale di persone che sono venute a contatto con il coronavirus. L‘invito a partecipare viene effettuato telefonicamente dal numero 065510.

È un progetto del Ministero della Salute in collaborazione con l’istituto statistico nazionale (Istat) e la Croce Rossa. Gli oltre 4mila partecipanti in Alto Adige vengono contattati dai collaboratori della Croce Rossa e invitati a effettuare il test. La partecipazione all’indagine è volontaria. L’appello dei responsabili: „Se ricevete una chiamata dallo 065510, non riattaccate – non si tratta di una vendita telefonica, ma di un’opportunità unica data dal Ministero della Salute per saperne di più sulla propria salute!“

Un collaboratore della Croce Rossa contatterà le persone selezionate all’interno di un campione che comprende tutte le fasce di età, aree geografiche, genere e ambiti socioeconomici. Questa chiamata spiega brevemente gli obiettivi del progetto e chiede la partecipazione. Viene fissato un appuntamento in un determinato luogo. Se la persona non è in grado di raggiungere il luogo d’incontro concordato, è possibile fissare un appuntamento anche a casa.

L‘Assessore provinciale alla sanità Thomas Widmann e il Direttore generale Florian Zerzer raccomandano caldamente la partecipazione – volontaria – a coloro che sono stati contattati: „Da un lato le persone sottoposte a test ricevono informazioni essenziali per loro stesse, vale a dire se sono già venute a contatto con il coronavirus. Facciamo inoltre appello alla responsabilità sociale ed alla solidarietà: i risultati sono necessari per pianificare ulteriori azioni a livello statale e locale e per adattare le misure di contenimento, se necessarie – chi partecipa viene attivamente coinvolto nel contenimento del virus!”

Il test, assolutamente affidabile, attraverso un esame del sangue di alta qualità viene offerto gratuitamente alle persone contattate, vengono fornite tutte le informazioni necessarie e non si tratta di un’offerta commerciale.