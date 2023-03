Anzahl der Südtiroler Frauenunternehmen weiter im Steigen

Trotz der vielen wirtschaftlichen Herausforderungen für die heimischen Unternehmen im vergangenen Jahr nahm die Zahl der Frauenunternehmen in Südtirol wieder um 1,6 Prozent bzw. 177 Betriebe zu. Um die Position der Frauen in der Wirtschaft weiterhin zu stärken, bietet die Handelskammer Bozen ein breites Spektrum an Initiativen an.

Ende 2022 waren 11.114 Frauenunternehmen im Handelsregister der Handelskammer Bozen eingetragen. Dies entspricht 18,2 Prozent der Südtiroler Unternehmen insgesamt. Die meisten weiblichen Unternehmen sind dabei im Gastgewerbe (26,4 Prozent), im Dienstleistungssektor (25,7 Prozent) und in der Landwirtschaft (25,0 Prozent) tätig.

Obwohl die Anzahl der Frauenunternehmen in Südtirol seit mehreren Jahren kontinuierlich steigt, sind Frauen in den Entscheidungspositionen allerdings noch unterrepräsentiert. In den Gremien von Kapitalunternehmen war Ende 2022 nur jedes fünfte Mitglied eine Frau. So gab es südtirolweit insgesamt 27.241 männliche Verwalter, bei den Frauen belief sich die Zahl lediglich auf 7.064. In diesem Zusammenhang spielt auch das Phänomen der „gläsernen Decke“ eine wichtige Rolle. Darunter versteht man nicht sichtbare Barrieren, welche Frauen am beruflichen Aufstieg hindern, insbesondere auf höhere Stufen der Karriereleiter.

„Damit künftig mehr Frauen in Verwaltungsräten vertreten sind, realisiert das WIFI, der Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer, in Zusammenarbeit mit der Frauenakademie des Landesbeirates für Chancengleichheit der Provinz Bozen jährlich den Lehrgang für angehende Verwaltungsrätinnen, bei denen Frauen auf die Aufgaben in einem Vorstand bzw. in einem Verwaltungsrat vorbereitet werden“, so Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen.

Initiativen der Handelskammer zur Förderung des weiblichen Unternehmertums:

Die Initiativen des Beirats zur Förderung des weiblichen Unternehmertums haben das Ziel, die Position von Frauen in der Wirtschaft zu stärken, Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen zu fördern und die Gründung von Unternehmen durch Frauen zu forcieren.

„So hat der Beirat ein Mentoring-Programm für Jungunternehmerinnen eingerichtet. Bei diesem geben Unternehmerinnen mit langjähriger Erfahrung Unternehmensgründerinnen wichtige Tipps und Hinweise in Bezug auf die verschiedenen Bereiche der Unternehmensführung. Dazu anmelden können sich Jungunternehmerinnen auf der Internetseite www.handelskammer.bz.it.“, informiert Marina Rubatscher Crazzolara, Präsidentin des Beirates zur Förderung des weiblichen Unternehmertums der Handelskammer Bozen.

Im Rahmen der Initiative „Frau in der Wirtschaft“ organisiert das WIFI, der Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer Bozen, mehrere Weiterbildungsmaßnahmen für Unternehmerinnen, Freiberuflerinnen, Frauen mit Karriereabsichten und solche, die sich selbständig machen wollen. So wird zum Beispiel am 25. Mai 2023 der 11. Treffpunkt Frau in der Wirtschaft stattfinden, der dieses Jahr unter dem Titel „Erfolgreiche Verhandlungsführung“ steht.

Darüber hinaus bietet das „audit familieundberuf“ professionelle Unterstützung für Unternehmen bezüglich der Einführung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Anmerkung zur Methodik: Frauenunternehmen sind Unternehmen, bei denen Führungs- bzw. Besitzpositionen mehrheitlich von Frauen wahrgenommen werden. Die Differenz zur Gesamtanzahl der Unternehmen entspricht nicht der Anzahl der „Männerunternehmen“, weil die Klassifizierung oft nicht möglich ist (z. B. wenn das Unternehmen von juristischen Personen oder von Männern und Frauen im gleichen Maße kontrolliert wird).