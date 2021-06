Asfaltart 2021 im Radio – Podcast

Nach der Zwangspause 2020 meldet sich das beliebte Meraner Straßenkünstler-Festival „Asfaltart“ heuer zurück und feiert mit dem Publikum von nah und fern zwei Wochen lang sein 15jähriges Bestehen.

Barbara Bonmann begrüßte in der „Kulturzeit“ Sandy Kirchlechner, Jordi Beltramo und Markus Steiner Ender vom Organisationskomitee und plauderte mit ihnen über große Shows in sicherem Rahmen, Altbewährtes und Neuheiten, die teilnehmenden Künstler und die alles überlagernde Freude , dass das Festival in diesem Jahr wieder stattfinden kann.

ACHTUNG:

Plätze müssen für alle Veranstaltungen reserviert werden, nicht zu lange damit warteten, der Andrang ist riesig.

Alles Infos unter asfaltart.it und auf Facebook.

Die Sendung zum Nachhören steht als Podcast bereit.