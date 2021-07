ASTAT: Mediennutzung in Südtirol 2021 – TV, Radio, Zeitungen, Internet und soziale Plattformen

Wie oft, wie lange und wann ferngesehen wird

80% der Südtiroler im Alter von 14 Jahren und mehr sehen (unabhängig vom Gerät – Fernseher, Tablet,

Computer, Smartphone, einschließlich Internetplattformen) täglich oder fast täglich, 7% vier oder fünf

Tage in der Woche und ungefähr ebenso viele (6%) zwei oder drei Tage in der Woche fern. Die Gelegenheitszuschauer (höchstens einen Tag in der Woche) machen 3% der Bevölkerung aus, während 4% nie fernsehen. Der durchschnittliche Südtiroler sieht 5,7 Tage pro Woche fern und verbringt jeden Tag 138 Minuten vor dem Fernseher.

Im Gegensatz zu den vorhergehenden Ausgaben der Erhebung, die stabile Daten ergeben hatten, wird aus

der letzten Umfrage eine Zunahme des Fernsehkonsums deutlich. Ein Vergleich der aktuellen Daten mit jenen von 2017 zeigt eine steigende Tagesreichweite sowie eine Zunahme der Nutzungsdauer. An einem

durchschnittlichen Tag werden 372.000 Fernsehzuschauer in einem Zeitabschnitt von 170 Minuten verzeichnet; 2017 waren es 329.000 Zuschauer in einem Zeitabschnitt von 166 Minuten.

Geschlecht, Alter, Studientitel, Erwerbsstellung und Muttersprache sind die soziodemografischen Variablen, von denen die Fernsehgewohnheiten abhängen.

Die zwischen den einzelnen Wohnzonen festgestellten Unterschiede sind auf die Muttersprache zurückzuführen.

Frauen verbringen durchschnittlich mehr Zeit vor dem Fernseher als Männer (143 Minuten pro Tag im

Gegensatz zu 133), Ältere mehr als Jüngere (171 Minuten bei den über 64-Jährigen, 139 bei den 50- bis

64-Jährigen und 122 bei den 14- bis 49-Jährigen), weniger gebildete Menschen mehr als jene mit einem

Oberschul- oder Universitätsabschluss (148 Minuten pro Tag im Gegensatz zu 129 bzw. 109), Rentner

mehr als im Haushalt Tätige, Studenten und Erwerbstätige (jeweils 170, 147, 138 bzw. 123 Minuten pro

Tag), italienische Muttersprachler mehr als Deutsche, Ladiner und Fremdsprachige (164 Minuten pro Tag

gegen jeweils 132, 132 und 112).

Wie oft, wie lange und wann Radio gehört wird

57% der Südtiroler im Alter von 14 Jahren und mehr hören täglich oder fast täglich Radio (unabhängig vom

Gerät – traditionelles Radio, Radio DAB+, Autoradio, Smartphone, Tablet, Computer, Fernseher), 5% vier

oder fünf Tage in der Woche und 10% zwei oder drei Tage in der Woche. Die Gelegenheitshörer (nur

höchstens einen Tag in der Woche) machen 11% der Bevölkerung aus, während 17% nie Radio hören. Der

durchschnittliche Südtiroler hört 4,3 Tage pro Woche Radio und verbringt jeden Tag 100 Minuten damit.

Wie bereits in den vorhergehenden Ausgaben der Erhebung festgestellt, ist das Radiohören leicht rückläufig. Ein Vergleich der aktuellen Daten mit jenen von 2017 zeigt eine Abnahme der Tagesreichweite und der Nutzungsdauer. An einem durchschnittlichen Tag werden 276.000 Radiohörer in einem Zeitabschnitt von 166 Minuten verzeichnet; 2017 waren es 286.000 Hörer in einem Zeitabschnitt von 181 Minuten.

Tageszeitungen

47% der Südtiroler im Alter von 14 Jahren und mehr lesen täglich oder fast täglich mindestens eine Tageszeitung (in Papierform oder online), 23% einen oder mehrere Tage in der Woche und 30% nie oder fast nie.

Am häufigsten werden lokale Zeitungen gelesen und vor allem bei den nationalen Tageszeitungen hat das

Online-Zeitungslesen mittlerweile das Lesen von Zeitungen in Papierformat überholt.

Insgesamt steigt die Häufigkeit des Zeitungslesens mit zunehmendem Alter und höherer Schulbildung.

Dabei sticht Folgendes hervor:

Papierzeitungen werden häufiger von Senioren als von jungen Menschen gelesen;

Die Häufigkeit des Lesens von Online-Zeitungen, die jüngsten Altersklassen ausgenommen, sinkt mit

steigendem Alter und wächst hingegen mit zunehmender Schulbildung;

Nationale Zeitungen werden vor allem von Hochschulabgängern und italienischsprachigen Personen sowie Ausländern gelesen.

22% der Südtiroler im Alter von 14 Jahren und mehr haben zurzeit mindestens ein gültiges Zeitungsabonnement. Davon sind acht von zehn Abonnenten einer lokalen Papierzeitung (18% der Bevölkerung,

aber 35% der über 64-Jährigen und 25% der deutschsprachigen Personen gegenüber 5% der italienischsprachigen Personen). Abonnements von lokalen Online-Zeitungen und vor allem von nationalen Tageszeitungen sind hingegen seltener.

Das Vertrauen der Leser in die Nachrichten, die sie in den Tageszeitungen lesen, liegt auf einer Skala von

eins bis fünf knapp über drei. Die Leser vertrauen dabei eher den Papierzeitungen als den Online-Zeitungen. Etwa ein Drittel der Leser von lokalen Online Zeitungen und nationalen Tageszeitungen hat großes Vertrauen. Unter den Lesern von lokalen Papierzeitungen steigt der entsprechende Anteil auf 40%. 25% der Leser von Online-Zeitungen, 21% der Leser von nationalen Papierzeitungen und 17% der Leser von lokalen Papierzeitungen trauen den Nachrichten, die sie lesen, kaum oder gar nicht.

Internet und soziale Plattformen

Unter Berücksichtigung aller Tätigkeiten, die einen Internetanschluss erfordern, und aller Geräte, mit denen ein Anschluss möglich ist, nutzen 80% der Südtiroler im Alter von 14 Jahren und mehr täglich oder fast täglich Internet in der Freizeit, 4% einen oder mehrere Tage in der Woche, 6% seltener und 10% nie.

Alle 14- bis 19-Jährigen (99%) nutzen täglich oder fast täglich Internet. Der Prozentsatz sinkt etwas bei

den 20- bis 34-Jährigen (97%) und den 35- bis 49-Jährigen (95%). Auch bei den 50- bis 64-Jährigen ist

der Anteil der täglichen Internetnutzer immer noch sehr hoch (85%), bricht dann aber bei den über 64-

Jährigen stark ein (40%). Im Gegensatz dazu liegt der Prozentsatz der älteren Personen, die nie Internet

nutzen, bei 40%, bei den Personen, die bis zu 64 Jahre alt sind, hingegen fast bei null.

Unabhängig vom Alter steigt die Häufigkeit der Internetnutzung mit zunehmender Schulbildung.

Die Personen, die täglich Internet nutzen, verbringen im Schnitt jeden Tag 168 Minuten ihrer Freizeit im

Netz.



Die durchschnittliche Dauer der Internetnutzung pro Tag sinkt mit steigendem Alter der Nutzer (von 290

Minuten bei den 14- bis 19-Jährigen auf 111 Minuten bei den über 64-Jährigen, die täglich oder fast täglich

Internet nutzen). Was die Schulbildung betrifft, verzeichnen Personen mit Matura den höchsten Wert

(178 Minuten pro Tag) und jene mit einem Hochschul abschluss den niedrigsten Wert (158 Minuten).

Auch bei der Betrachtung der Internetnutzer nach Sprachzugehörigkeit werden einige Unterschiede deutlich:

So verbringen Personen ausländischer Muttersprache täglich 240 Minuten im Netz, jene italienischer Muttersprache 179 Minuten, Internet-nutzer deutscher Muttersprache 154 Minuten und ladinischer Muttersprache 146 Minuten.

Quelle: ASTAT