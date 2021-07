Auch in St. Pankraz in Ulten kommt der Impfbus gut an

… in jeder Hinsicht: „Die Impfung kommt zu dir“, so das Motto des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Bequem und einfach fährt der Impfbus vor allem entlegenere Gebiete an. Am Mittwoch 21. Juli 2021 war der Impfbus auch in St. Pankraz in Ulten sehr gut besucht.