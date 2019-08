Auf zum höflichen Widerstand! Pronti per la resistenza gentile! #2 – Offenes Treffen / incontro aperto – Video

Am Dienstag 27. August 2019 um 19.00 Uhr lädt der ost west country club euch zum zweiten Mal zu einer neuen Veranstaltung in der Sommerresidenz. Unter dem Titel „Auf zum höflichen Widerstand“ werden wir das zweite offene Treffen für alle Interessierten veranstalten, welche gemeinsam Strategien entwickeln möchte, wie man sich Hate Speech in den sozialen Medien entgegen stellen kann. Die Idee zu dieser neuen Veranstaltung hatte unser engagiertes Mitglied Markus Steiner Ender, der an diesem Abend auch vor Ort sein wird und die Veranstaltung entsprechend betreuen wird. Ihr seid wie immer herzlich eingeladen euch zu beteiligen.

Rassistische, antisemitische, frauenfeindliche, homophobe Äußerungen sind in den sozialen Medien leider an der Tagesordnung. Gewürzt mit Fake-News werden Sie von radikalen und populistischen Kräften genutzt, um gegen ein friedliches Zusammenleben Stimmung zu machen und von den wahren Problemen unserer Gesellschaft abzulenken.

Doch was tun? Einfach zu schauen? Dagegen schreien? Wir wär‘ es mit höflichem Widerstand? In der Gruppe versuchen wir Wege zu finden uns der Welle von Hassposts entgegenzustellen und den Verfassern der Falschmeldungen unsere Meinung zu sagen. Objektiv, sachlich und vor allem höflich!

Dienstag, 27. August, 19.00 Uhr – Auf zum höflichen Widerstand! Pronti per la resistenza gentile! #2 – Offenes Treffen / incontro aperto

