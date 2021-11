Aufruf an junge Künstler*innen: Die Stiftung Südtiroler Sparkasse kauft Kunst

Die Stiftung Südtiroler Sparkasse unterstützt junge Kunstschaffende über den Südtiroler

Künstlerbund in Zusammenarbeit mit der Cooperativa19 durch Kunstankäufe.

Der Verkauf von Kunstwerken ist die wertschöpfendste Art der Förderung für

Künstler*innen. Bereits 2020 bewährte sich das Programm für Kunstankäufe von Nachwuchstalenten.

Die Stiftung Südtiroler Sparkasse erwarb 2020 Kunstwerke unterschiedlichster Medien – Malerei, Objektkunst Fotografie und Zeichnung – von 15 jungen aufstrebenden Talenten über den Südtiroler Künstlerbund. Mit dieser Initiative des Ankaufes werden mehrere Ziele erfüllt: Junge Künstler*innen erhalten die Bestätigung und

die Motivation für ihre Arbeit.

Ihr Einkommen wird gesichert und die Werke sind auf der Homepage der Stiftung online öffentlich zugänglich, sodass eine breite Sichtbarkeit der Arbeit der jungen Kunstschaffenden gebegeben ist. Umgekehrt erweitert die Stiftung Sparkasse ihren Sammelbestand mit aktuellen künstlerischen Positionen und die Werke sind

für die Zukunft konserviert.

Der diesjährige Aufruf richtet sind an lokale Kunstschaffende aus dem Bereich Bildende

Kunst. Teilnahmeberechtigt sind Künstler*innen, die das 35-jährige Lebensjahr beim

Einreichtermin nicht überschritten haben. Voraussetzung ist die nachweisliche Abstammung

aus Südtirol und/oder der stetige Hauptwohnsitz in Südtirol (seit min. 3 Jahren).

Im Sinne der Kontinuität und der Produktionsförderung werden ausschließlich neueste

Werke, die ab 2021 entstanden sind, angekauft. Das Auswahlverfahren erfolgt anhand einer

7-köpfigen Jury. Angekauft werden insgesamt 16 Originale.

Nähere Informationen auf den Homepages und den sozialen Medien der Stiftung Südtiroler

Sparkasse, dem Südtiroler Künstlerbund und der Cooperativa19. Einreichschluss ist der 24.

Jänner 2022.

Chiamata ai/lle giovani artist*: la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano acquista opere d’arte

La Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano sostiene i/le giovani artist* acquistando le loro opere

attraverso una call promossa in collaborazione con Südtiroler Künstlerbund e Cooperativa 19.

La vendita delle opere d’arte è la forma di sostegno che crea maggior valore per gli/le artist*.

Il programma per l’acquisto di opere d‘arte di giovani talenti ha già dimostrato la sua

importanza lo scorso anno. Nel 2020, infatti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano ha

acquistato opere d’arte di linguaggi differenti – pittura, installazioni artistiche, fotografia e

disegno – da 15 giovani talenti emergenti, attraverso la collaborazione con il Südtiroler

Künstlerbund.

Questa iniziativa di acquisto ha diversi obiettivi: oltre al supporto economico

i/le giovani artist* ricevono riconoscimento e motivazione per il loro lavoro. Le opere inoltre

sono pubblicate online sulla homepage della Fondazione, dando ampia visibilità al lavoro

dei/lle giovani artist*. Altro aspetto importante di questo progetto è quello di ampliare la

collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano con nuovi lavori sempre attuali e

conservare le opere per il futuro.

La nuova edizione del bando 2021 è rivolta ad artist* locali attivi nel campo delle arti visive.

Sono ammessi a partecipare gli artisti e le artiste che hanno meno di 35 anni di età al

momento della candidatura. Il prerequisito per l’ammissione al bando è essere nati/e e/o

avere la residenza principale (da almeno 3 anni) in Alto Adige. Con l’intento di dare

continuità e sostegno alla produzione, saranno acquistate solo le opere più recenti, create a

partire dal 2021. Il processo di selezione sarà effettuato da una giuria composta da 7 membri

e verranno acquistate un totale di 16 opere originali.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare i siti web e i canali social della Stiftung

Südtiroler Sparkasse, del Südtiroler Künstlerbund e di Cooperativa 19. Il termine di

presentazione delle candidature è il 24 gennaio 2022.