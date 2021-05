Aurora: lights of wonder – Filmpremiere im Planetarium

Am 13. Mai 2021 findet im Planetarium in Gummer die Premiere des mehrfach preisgekrönten Films „Aurora: lights of wonder“ über die Mythen der Nordlichter und die Entstehung von Polarlichtern statt. Darauf folgt ein Vortrag der Fotografin und Polarlichter-Expertin Ada Grilli. In italienischer Sprache. In deutscher Sprache wird der Film am 20. Mai 2021 gezeigt.

Die Häufigkeit der Polarlichterscheinungen in Mitteleuropa hängt von der Sonnenaktivität ab. Die Sonne durchläuft einen Aktivitätszyklus, der im Durchschnitt elf Jahre dauert, mit diesem Zyklus schwankt auch die Häufigkeit von Polarlichtern. Wer dieses wunderbare Naturphänomen schon diese Woche sehen möchte und nicht über den Polarkreis hinaus reisen will oder kann, kann am kommenden Donnerstag, 13. Mai 2021 um 18 Uhr an der Premiere des Films „Aurora: lights of Wonder“ im Planetarium Südtirol in Gummer teilnehmen.

Der Film erzählt von den Mythen, die mit den Polarlichtern verbunden sind, sowie von den physikalischen Phänomenen, die hinter den Polarlichtern stehen.

Gezeigt werden dabei mehrere Sequenzen von Polarlichtern, die in der Kanadischen Kleinstadt Yellowknife mit hochauflösenden Spezialkameras realisiert wurden. Gedreht wurde der halbstündige Film in 4K vom südkoreanischen Regisseur Kwon O Chul, der dafür auf Planetariumsfestivals in aller Welt zahlreiche Auszeichnungen erhielt.

Nach dem Film hält Ada Grilli, Expertin und Autorin zahlreicher Bücher über Polarlichter, einen Vortrag über die Geschichte, Mythologie, Philosophie und Wissenschaft der Polarlichter. In deutscher Sprache wird der Film am Donnerstag, 20. Mai 2021 um 18 Uhr gezeigt.

Eine Vormerkung auf der Webseite des Planetariums

https://www.planetarium.bz.it/ ist bis 24 Stunden vor Beginn möglich.