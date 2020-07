Montiggl ist ein Dorf im Überetsch und eine Fraktion der Gemeinde Eppan in Südtirol (Italien) mit rund 100 Einwohnern. Montiggl liegt im Zentrum einer mit Obst- und Weingärten belegten Wirtschaftsfläche im Montiggler Wald am Mitterberg. Erholung pur mit einer Rund-Wanderung an den Montiggler Seen, inmitten des Naturschutzgebiets.



Quelle: Wikipedia