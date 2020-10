Ausgangssperre und Militär auf der Straße – Soft Lockdown von Giuseppe Conte

Premierminister Giuseppe Conte will bereits am Mittwoch, dem 7. Oktober 2020, die Regeln gegen die Ansteckung mit Covid verschärfen. In dem Dekret stellen einige Maßnahmen wie das Versammlungsverbot, das Militär auf den Straßen und die Schließung der Räumlichkeiten um 23 Uhr eine Art sanfte Sperrung dar. Neben der auch und vielleicht vor allem politischen Entscheidung, den Ausnahmezustand für die Pandemie auf den 31. Januar 2021 zu verlängern.

Unter den Maßnahmen, die in dem neuen Dekret des Präsidenten des Ministerrates enthalten sind, schreibt die Tageszeitung Corriere die Verpflichtung, im ganzen Land eine Maske im Freien zu tragen. Diese Maßnahme ist in einigen Regionen bereits in Kraft, so dass die Regierung von Sanktionen gegen Latium mit Geldstrafen für Straftäter zwischen 500 und 3.000 Euro inspiriert werden könnte.

Die Soldaten kommen um zu kontrollieren.

Innenministerin Luciana Lamorgese hat wie bereits im März zu Beginn der Sperrung den Einsatz der Armee, das an der Operation „Sichere Straßen“ beteiligt ist, zur Überprüfung der Einhaltung der Anti-Covid-Vorschriften vorgesehen.

Ein allgemeiner „Lockdown“ ist derzeit ausgeschlossen, aber wenn die Infektionen wieder zunehmen, wird es „neue Einschränkungen der persönlichen Freiheit in begrenzten Gebieten des Landes geben, um neue Ausbrüche zu verhindern“. Wie die „Ausgangssperre“ des Nachtlebens, die die Schließung der Räumlichkeiten um 22.00 Uhr oder 23.00 Uhr vorsieht, wird auch darüber diskutiert, die Teilnehmer an privaten Partys maximal zu begrenzen, wie dies beispielsweise in Großbritannien mit der „Regel 6“ geschehen ist.

Quelle. iltempo.it