Außerordentliche Vollversammlung der Freien Tankstellen im hds: „200 Millionen Euro Steuereinnahmen!“

Im Bild v.l.. hds-Präsident Philipp Moser, Walter Gasser, Philipp Karnutsch, Alex Pörnbacher, Petra Laimer, Richard Kompatscher und hds-Fachgruppenleiterin Christine Walzl.

Petra Laimer (GPM Laimer), Alex Pörnbacher (Kostner), Walter Gasser (Mebo Süd) und Richard Kompatscher (Mebo Rast) bilden den neuen Vorstand der Freien Tankstellen im Wirtschaftsverband hds. Die Wahl fand vor kurzem am Sitz des hds in Bozen statt, und in der darauffolgenden konstituierenden Vorstandssitzung wurde Petra Laimer als Präsidentin neu gewählt, neuer Vizepräsident ist Alex Pörnbacher.

Der neue Vorstand hat bereits einige Themen angesprochen, die demnächst aufgearbeitet werden müssen. „Die Zusammenarbeit mit den Tankstellenpächtern muss gestärkt und verbessert werden, denn nur gemeinsam können wir unseren Sektor voranbringen und unsere Ziele erreichen. Das Thema E-Mobilität, aber auch die strategische Funktion eines gut funktionierenden Tankstellennetzes müssen erkannt und besser vermittelt werden“, sagt Petra Laimer.

„Durch die Arbeit der rund 150 Tankstellen in Südtirol werden jährlich Steuereinnahmen (Akzise) für circa 200 Millionen Euro kassiert. Gelder, die in den Haushalt des Landes einfließen und für die Allgemeinheit dienen. Einen Teil davon sollten als Gegenleistung zu Gunsten der Tankstellen vorgesehen werden, denn letztendlich liegen Risiken und bürokratischer Aufwand allein bei den Tankstellenbetreibern“, so Laimer abschließend.