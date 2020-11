BACK TO THE RADIO – Die pfiffige Retro-Radio-Show mit Simml & Fausti auf Radio Sonnenschein

Streamen, twitchen, podcasten, youtuben – nichts für Mädchen & knallharte Jungs der 90er. Die Zeiten waren gut, als Mann mit Milchschnitte im Maul und Clerasil im Gesicht, wie Blümchen aussah und Frau einfach nur Wannabe sein wollte. Als Tic Tac Toe der heiße Scheiß war und nicht TikTok. Bei nassen Schaumpartys hat es dann Boom Boom Boom Boom gemacht. In Echt („Wir aben’s getan“). Nicht in Digital.

BACK TO THE RADIO ist eine Nostalgie-Radiosendung, die immer wieder in die Neuzeit abdriftet. Irgendwie fühlt sich die pfiffige Sendung an wie Snake-Zocken im schwarzen Fliager Rausch: sich ständig im Kreis drehend, auf der Suche nach dem ganz großen Sinn der verflossenen Pubertät. Rischelt’s?

Leih dir von Omi das Radio und schalte ein:

Ab 13.11.2020

Freitags 6 – 8 pm: 95.4 – Radio Sunshine #nurwirstrahlenso

Folge 1: Tutorial: Wie höre ich Radio richtig?

Instagram: https://www.instagram.com/back2theradio

Whatsapp ins Studio von Radio Sonnenschein: 338 389 6105

Sponsored by ERNST Bier