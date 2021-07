Back to the Radio – Heit uma 6e

SENF HUND – uma 6e im Radio Sunshine – Simml & Fausti wellen wissen:

WELCHEN HUND HOT DR / DIE SÜDTIROLER:IN??? In kolten, in braunen oder in grianen Hunderter.

Zu gwinngen? A Kist ERNST BIER. Mit Special Gäscht.

Vielleicht dr Snoop Dog. BELLO, IMPOSSIBILE.

#uma6e #ahundesoche