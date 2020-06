Sie….

ist: ein echtes Ruhrpott-Kind aus Duisburg („kommmabeimichbei“ kann ich notfalls immer noch)

leiht Hannes: jeden Tag eine Zigarette (mittlerweile schuldest du mir so ca. 1.578.239.466 Stück)

hofft dass Stefan: eines Tages noch ein weltberühmter Drummer wird (und ich bekomme das erste Exclusiv – Interview)

tauscht mit Walter: gerne Erlebnisberichte aus (vor allem über Rückenschwimmen bei Mondschein)

was sie unbedingt noch machen will:

Grundkenntnisse im Teppichknüpfen erwerben ein Jahr bei den Eskimos leben bei McDonalds die Burger braten auf der Blockflöte fehlerfrei Hells bells spielen

…und jetzt wird noch die übliche Rubrik abgearbeitet:

sie hört gerne: Jamiroquai, Robbie, Midnight Oil

sie liest gerne: den Spiegel und Bücher egal was, Hauptsache, es ist immer eins da

sie sieht gerne: Sex & the city ( jaaaa, auch die 899. Wiederholung )

sie führt gerne: nach Elba, nach Schweden

sie isst gerne: Fisch, Spareribs, Raclett, Lakritz

sie trinkt gerne: Kaffee, Cocktails

Und wer noch mehr wissen will, sollte reinhören z.B. in „Was geht ab“ oder auch in der „Kulturzeit“ oder in „Spotlight“.