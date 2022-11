TAKE ME AWAY (JB Chillstep Mix) erschien in Zusammenarbeit mit Jens Buchert am 07.10.2022 auf allen digitalen Musikplattformen unter rocknet.bz.

Für das Mastering verantwortlich zeichnet sich Chris Kaufmann.

Jens Buchert zählt zu den angesagtesten Produzenten in den Genre Downbeat, Ambient, Trip Hop, Chillout und Electronica.

Als Komponist, Produzent, Label Inhaber, Videoartist und Filmwissenschaftler ist er schon über 25 Jahre im Musikbusiness unterwegs und berührt mit sphärischen Klängen, die er als emotionales Ausdrucksmittel bestens zu nutzen weiß.

Ab sofort auch bei uns zu hören!



Video

Barbara Zanetti – TAKE ME AWAY (JB Chillstep Mix)