Barbara Zanetti – WUNDER NATUR (Offizielles Musikvideo)

Diese Produktion ist im Rahmen von „30 Jahre Bioland Südtirol“ entstanden.

Projektidee: Helmuth Profanter

Musik und Text: Barbara Zanetti

Kamera: Christian Gasser

Gestaltung und Schnitte: Thomas Vonmetz

www.bioland-suedtirol.it

www.bioinsuedtirol.it

WUNDER NATUR

Alles ist hier. Vor Ort. Vor meiner Tür.

Ich atme Wälder. Fühle mich frei.

Äcker und Felder. Es dürfen Blumen blühen.

Was getrennt ist nun vereint.

Bewusst dem Leben begegnen.

Zwischen Vision und Wirklichkeit. Sind wir bereit.

Neu zu denken. Gemeinsam. In Vielfalt.

Was kommt. Was geht. Was bleibt. Was zählt.

Können wir bewahren.

Was groß und lebendig. Wunder Natur. Wunder Natur.

Im Überfluss und dennoch nicht genug.

Immer weiter im Höhenflug.

Hoffnung trifft Mut. Es lieg in unserer Hand.

Gleichgewicht durch Saat und Gut.

Achtsam dem Leben begegnen.

Zwischen Vision und Wirklichkeit. Sind wir bereit.

Neu zu denken. Gemeinsam. In Vielfalt.

Was kommt. Was geht. Was bleibt. Was zählt.

Können wir bewahren.

Was groß und lebendig. Wunder Natur. Wunder Natur.

Was kommt. Was geht. Was bleibt. Was zählt.

Können wir bewahren.

Was groß und lebendig. Voller Mythen und Wunder.

Natur. Wunder Natur.