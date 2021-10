Bargeld: ab 1. Januar 2022 neue Zahlungsgrenze und Sanktionen

Die Vorschriften für Geldtransfers zwischen natürlichen oder juristischen Personen werden ab 1. Jänner 2022 geändert. Auch die Sanktionen wurden geändert.

Weniger Bargeld und mehr nachvollziehbare Zahlungen. Dies ist das Ziel des Inkrafttretens der neuen Obergrenzen für die Verwendung von Banknoten am 1. Januar 2022. Und die daraus resultierende Änderung der Sanktionen für diejenigen, die sich nicht an die Vorschriften halten.

Der neue Schwellenwert für Zahlungen war bereits seit einiger Zeit geplant, mit der Veröffentlichung des Gesetzes Nr. 157 von 2019 im Amtsblatt. Kürzlich wurde dies vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen bestätigt. So wurde offiziell bekannt gegeben, dass sich der Schwellenwert für Bargeldzahlungen von 1.999,99 € auf 999,99 € ändert. Die Genauigkeit ist wichtig, denn sie kann eine Strafe nach sich ziehen: 999,99 Euro in bar ab dem ersten Tag des Jahres 2022 zu zahlen, ist legal, 1.000 Euro, also einen Cent mehr, zu zahlen, nicht mehr.



Bargeld: Welche Zahlungen sind verboten?

Der neue Schwellenwert für Bargeld, der ab dem 1. Januar 2022 auf 999,99 € festgesetzt wird, gilt für jede Art von Zahlung, d. h. für den Geldtransfer zwischen natürlichen oder juristischen Personen. Dies bedeutet, dass nicht nur der Kauf einer Ware oder die Inanspruchnahme der Dienste eines Fachmanns, sondern auch eine Spende oder ein Darlehen an ein Kind in Höhe von mindestens 1.000 Euro gerechtfertigt sein und durch eine nachvollziehbare Zahlungsart, wie z. B. eine Banküberweisung, erfolgen muss.

Für Abhebungen und Einzahlungen bei der Bank hat sich jedoch nichts geändert, da es sich dabei nicht um Geldtransfers zwischen zwei verschiedenen Parteien, sondern um Bewegungen einer einzigen Person handelt. Mit anderen Worten: Es ist völlig legal, zur Bank zu gehen und 1.500 Euro abzuheben.

Was aber nicht erlaubt ist, ist, sie alle auf einmal zu verwenden, um eine einzige Zahlung zu leisten. Sie können zu Hause aufbewahrt werden, um innerhalb der Schwelle nach und nach ausgegeben zu werden.

Das Gleiche gilt für Einlagen. Nehmen wir den Fall, dass jemand für sein Geschäft 500 € in bar erhalten hat, dann 400 € und dann wieder 600 €. Insgesamt können 1.500 Euro auf einmal auf Ihr Girokonto eingezahlt werden. Ein bisschen und ein bisschen“, d.h. eine Zahlung von mindestens 1.000 €, die sowohl bar als auch mit einem rückverfolgbaren Instrument erfolgt, verstößt ebenfalls nicht gegen die Bargeldvorschriften.

Um beispielsweise eine Dienstleistung in Höhe von 1.800 EUR zu bezahlen, ist es zulässig, dem Fachmann 900 EUR in bar und 900 EUR per Scheck, Kreditkarte oder Überweisung zu geben. Wichtig ist, dass der Bargeldbetrag immer unter der Grenze von 999,99 Euro bleibt.

Bargeld: Strafen für Zuwiderhandelnde

Der neue Schwellenwert für Barzahlungen muss nicht nur vom Zahler, sondern auch vom Empfänger des Geldes eingehalten werden: Beide können bestraft werden, wenn die Grenze von 999,99 EUR überschritten wird. Das Gesetz sieht vor, dass mit der Senkung der Bargeldgrenze auch die Mindeststrafe gesenkt wird. Grundsätzlich gilt: Vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2021 liegt der Schwellenwert für Barzahlungen bei 199,99 €, während die Mindeststrafe für die Überschreitung dieser Grenze (Mindestbetrag, nicht festgesetzt) 2.000 € beträgt.

Ab dem 1. Januar 2022 liegt der Grenzwert bei 999,99 Euro und die Mindeststrafe sinkt auf 1.000 Euro. Diese Regelung gilt jedoch nicht für Gewerbetreibende oder Personen, die Unregelmäßigkeiten nicht bei den Regionaldirektionen melden: In diesem Fall beträgt die Strafe weiterhin 3.000 bis 15.000 Euro, also mindestens das Dreifache der Strafe, die für diejenigen vorgesehen ist, die den Verstoß begehen.

Es muss jedoch gesagt werden, dass sowohl diejenigen, die gegen die Vorschrift über die Verwendung von Bargeld verstoßen, als auch diejenigen, die die Unregelmäßigkeit nicht mitteilen, weil sie dazu verpflichtet sind, von der Amnestie profitieren können, wenn auch in unterschiedlicher Weise.

Für diejenigen, die den Verstoß begehen, wird die Strafe von mindestens 4.000 € auf 2.000 € gesenkt. Andererseits müssen diejenigen, die eine Unregelmäßigkeit auf der Grundlage der derzeitigen und künftigen Bestimmungen melden müssen, weiterhin einen Mindestbetrag von 5.000 Euro bzw. ein Drittel des Höchstbetrags zahlen.