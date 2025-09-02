Barrierefreier Tag in Trauttmansdorff diesen Samstag 6. September 2025

Einladung zum kostenlosen Besuch am Samstag, 6. September 2025

Ein Besuch für alle Sinne – ganz ohne Barrieren: Am Samstag, den 6. September, laden die Gärten von Schloss Trauttmansdorff in Zusammenarbeit mit dem Dachverband für Soziales und Gesundheit wieder zum Tag der offenen Tür für Menschen mit Behinderung ein.

Bereits zum 18. Mal findet dieser besondere Aktionstag statt. Alle Menschen mit Behinderung erhalten an diesem Tag – gemeinsam mit einer Begleitperson – freien Eintritt (gegen Vorlage eines gültigen Ausweises oder einer amtlichen Bestätigung).

Ab 9.00 Uhr stehen die Tore zu den 80 Gartenlandschaften aus aller Welt offen. Auch das Touriseum, Südtirols Landesmuseum für Tourismus, lädt mit spannenden Einblicken in 250 Jahre Tourismusgeschichte zu einem barrierefreien Rundgang ein.

Landesrat Luis Walcher begrüßt die Initiative und macht auf das Angebot aufmerksam: „Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff bieten ideale Voraussetzungen, um die Vielfalt der Natur barrierefrei zu erleben. Ich freue mich, wenn viele Menschen am 6. September die Gelegenheit nutzen, die beeindruckenden Gartenwelten zu besichtigen.“

Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität bestens ausgestattet: Nahezu alle Wege sind mit dem Rollstuhl befahrbar, Steigungen über 8 % sind im Übersichtsplan markiert. Aufzüge erleichtern den Zugang zum Schloss, und barrierefreie Toiletten stehen im gesamten Gelände zur Verfügung.

Tag der offenen Tür für Menschen mit Behinderung

Samstag, 6. September 2025

9.00 bis 19.00 Uhr (letzter Einlass 17.30 Uhr)