Bau eines Waldhauses in 30 TAGEN – Von Null auf Fertigstellung

Ich hatte geplant, das Haus, in dem ich lebe, im Wald zu bauen, und jetzt lebe ich hier. Ich habe eine Collage für Sie vorbereitet, die Sie sich im Zeitraffer ansehen können. Im Allgemeinen fing ich an, ein glückliches Leben in diesem Haus im Wald zu führen, das ich mit Materialien gebaut habe, die ich in der Natur gefunden habe 🙂 Ich habe hier kein Geld für Wasser und bekomme die meisten meiner kostenlosen Speisen und Getränke von meiner Farm. Ich möchte mich nochmal bei Rockpals (https://www.rockpals.com/) für die Elektrik bedanken. Ich sorge für Aufladung und Nachtbeleuchtung aller meiner Materialien mit ihm.

Es gibt noch viele weitere Dinge, die ich rund um dieses Haus tun werde, ich werde eine Innenküche für den Winter und einen Zwinger für meine Hunde entwerfen. Ihre Meinung ist mir wichtig.

Herr Wilde Natur

Solo-Wintercamping in der Wildnis, Schneesturm, primitiver Bushcraft-Unterstand, Naturgeräusche, Überlebensfähigkeiten, Asmr, Heimwerken, Off-Grill, Campingkochen.

Meine Videos behandeln Themen wie Bushcraft, Wintercamping in der Wildnis, Angeln, Schutz, Off-Grid, Blockhütte, primitive Technologie, Überleben in der Wildnis und Outdoor-Fähigkeiten, Do-it-yourself, Asmr. Buschige Ausrüstung wie Äxte, Messer, Sägen, Rucksäcke, Bekleidungssysteme, Unterstände und Kochutensilien.