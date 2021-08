Beliebige vorherige WordPress Version wiederherstellen – Download Plugin

Mit dem WordPress Plugin WP Downgrade kann man mit wenigen Klicks eine beliebige WordPress Core Version wiederherstellen. Ein schnelles WordPress Core Downgrade ist vor allem praktisch, wenn das neueste Update noch Fehler enthält oder mit den installierten Plugins inkompatibel ist.

Das Plugin „WP Downgrade“ zwingt die WordPress-interne Update-Funktion, ein bestimmtes WordPress-Release zu installieren. Das definierte Core-Release wird wie ein reguläres Update von wordpress.org bezogen und direkt installiert.

Das klappt wie gewohnt per Update-Schaltfläche im Admin-Bereich oder per Auto-Update. Die Versionsnummer kann sowohl höher als auch niedriger sein als die aktuell installierte Version. Somit ist also auch ein Zurücksetzen auf frühere WordPress-Versionen möglich. WordPress wird solange auf dieser Version bleiben, bis man eine neue Versionsnummer in WP-Downgrade hinterlegt. und anschliessend installiert.



Download WP Downgrade Plugin