Benefizfest für das kenianische Jugendzentrum von „tomadeto“ im Kränzelhof in Tscherms – Podcast

„Tomadeto“ heißt das Hilfsprojekt für Kinder und Jugendliche in Kenia, das Silvia Tomasi vor einigen Jahren ins Leben gerufen hat. In Südtirol sammelt sie Spenden, in Kenia packt sie fleißig mit an. Wir haben bereits mehrfach im Sendeprogramm und auf Social Media darüber berichtet und mit Silvi gesprochen.

Mehrere Monate ist sie jährlich direkt vor Ort, kann dank der Spendengelder mehreren Kindern das Schulgeld zahlen und so für ihre Ausbildung sorgen. Für die kleine Mona konnte ein Hörgerät gekauft werden, für die Jugendlichen auf der Straße wurde ein Haus als Jugendzentrum angemietet und eingerichtet.

Da das Haus den Besitzer wechselte und das Jugendzentrum dort nicht mehr bleiben konnte, beschlossen Silvi und ihre Helfer, ein Grundstück anzukaufen und ein eigenes Haus zu errichten.

Um die Kosten dafür zu stemmen, findet am 24. Mai 2025 ab 14:00 Uhr in den Gärten des Kränzelhofes in Tscherms ein Benefiz-Festival statt. Der Kauf eurer Eintrittskarte ist eure Unterstützung für den Bau des Jugendzentrums.

Mehrere Top-Bands aus Südtirol unterstützen die Aktion mit ihren Auftritten, es gibt kulinarische Spezialitäten aus Südtirol und Afrika, sowie Spiel und Spaß für Kinder und Erwachsene.

Über ihr Jugendzentrum-Projekt und das Benefizfest sprach Silvia Tomasi mit Barbara Bonmann, hier zum Nachhören im Podcast.

Kartenreservierung für das Benefizfest unter: www.to-made-to.com im Menuepunkt „Events“.

Podcast zum Nachhören