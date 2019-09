Benefizkonzert zugunsten der in Not geratenen Familie Jost am 24. September – Bichelkirche Latsch

Amatè“ gibt Benefizkonzert zugunsten der in Not geratenen Familie Jost

am 24. September 2019 – Bichelkirche Latsch

Nach unvergesslichen Konzerten in Griechenland zur Eröffnung des „Festival Kastro Killini 2019“ und in Meran auf Schloss Rametz hat sich das Ensemble „Amatè“ mit den Solisten spontan entschlossen in Latsch das Werk „Orfeus und Euridice“ als Benefizveranstaltung für die in arge Not geratene Familie Jost aus Prad zu wiederholen.

Tomas Jost kam vor 2 Jahren mit seinen 3 Kindern nach Prad, ging sofort einer Arbeit nach und war umsorgender Vater. Den alleinerziehenden Vater unterstützte seine Mutter. Jetzt das Unfassbare. Tomas lädt als Dankeschön seine Mutter für einen Kurzurlaub ans Meer nach Jesolo ein. Am 15. August ereilt ihn der plötzliche Herztod.

Nun stehen 3 Kinder 5, 7 und 11 ohne Vater, ohne Mutter und ohne gesichertem Einkommen vor dem buchstäblichen Nichts.

Die Oma, welche sich weiterhin der Kinder annehmen möchte, hat eine bescheidene Rente von 250 €. Die Brüder des Verstorbenen versuchen auch zu helfen, soweit es ihnen möglich ist. Es reicht aber nicht für das Nötigste: Schulgeld, Miete, Heizung, Essen. Vielleicht findet sich zudem eine Frau, die der Oma zur Hand geht. Um den Kindern weiterhin hier in Südtirol eine Zukunftsperspektive zu bieten, ihnen die Schulzeit zu garantieren, braucht es Unterstützung.

Petra Theiner (Hoffnung auf einen besseren Morgen) als Initiatorin der Hilfsaktionen und das Ensemble „Amatè“ unter der Leitung von Richard J. Sigmund möchten und werden helfen.

Sie bringen am Dienstag, 24. September 2019 um 20.30 Uhr in der „Bichlkirche von Latsch“ die bekannte Sage von „Orfeus und Euridice“ aus der griechischen Mythologie als Oper in konzertanter Aufführung.

Die Oper wird in einer von Richard J. Sigmund bearbeiteten konzertanten Kurzfassung für Klavier, Frauenstimmen, 3 Solisten & Erzähler mit Musik von Durante, Scarlatti, Gluck und Händel vorgetragen. Gesamtdauer ca. 1 Stunde.

Neben Mirjam Gruber (Sopran) als Euridike, Katja Trojer (Sopran) als Amor wird auch Richard J. Sigmund (Tenor) selbst in der Rolle des Orfeus zu hören sein.

Die Solisten und das Vokalensemble „Amatè“ werden von Luca Schinai am Klavier begleitet werden.

Dienstag, 24. September 2019



Bichelkirche Latsch

Beginn 20.30 Uhr

Der Eintritt ist frei!

„Amatè“ und die Organisatoren bedanken sich für eine Spende.

RAIKA Algund – IT61 Z081 1258 5900 0030 1274988