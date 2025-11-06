Benno Neumair: Wie ein junger Mann zum Elternmörder wurde – Interview mit Artur Oberhofer zum neuen Buch

Der Mordfall Benno Neumair im Jänner 2021 in Bozen hat europaweit für Aufsehen gesorgt – nicht nur wegen der Grausamkeit der Tat, sondern auch, weil sie mitten aus der Gesellschaft kam. Nicht aus einem anonymen Vorstadt-Wohnsilo oder einem städtischen Ghetto, sondern aus einem bürgerlich-liberalen Milieu, aus einer scheinbar ganz normalen Familie. Der Fall Perselli-Neumair ist eine Tragödie der bürgerlichen Gesellschaft.

Artur Oberhofer, Chefredakteur der „Neuen Südtiroler Tageszeitung“, hat nun diesen spektakulären Kriminalfall in seinem Buch „Benno – Wie ein junger Mann zum Elternmörder wurde“ rekonstruiert. Auf der Basis bislang unveröffentlichter Gerichts- und Ermittlungsakten zeichnet er erstmals ein vollständiges Bild des Verbrechens und zeigt, mit welcher Eiseskälte und manipulativen Energie Benno Neumair gehandelt hat.

Oberhofer beleuchtet die Motive und Hintergründe der Tat und ordnet den erschütternden Fall in einen gesellschaftspolitischen Kontext ein. Es geht um emotionale Gewalt, nicht aufgearbeitete Traumata, wahrgenommene elterliche Ungleichbehandlung, fehlende Wertschätzung und Kränkungen. Es geht um Krankheitsscham und um die noch immer latente Stigmatisierung psychischer Erkrankungen.

Das 424 Seiten starke Buch ist im Verlag edition arob erschienen und in allen Buchhandlungen erhältlich.



5 Fragen An den Autor Artur Oberhofer





1) Herr Oberhofer, was hat Sie persönlich motiviert, den Fall Benno Neumair zu recherchieren und ein Buch darüber zu schreiben?

Ich wollte verstehen, wie ein junger Mann zum Elternmörder wird. Das Besondere am Fall Benno Neumair ist der Umstand, dass der Kriminalfall nicht in einem prekären Ambiente spielt, sondern mitten in der Gesellschaft, in einem liberal-bürgerlichen Milieu. Gerade weil der Fall in einer scheinbar ganz normalen Familie spielt, hat er bei vielen Menschen Urängste ausgelöst – nach dem Motto: Hoppala, dass kann auch uns, das kann jedem passieren. Weiters drucke ich in diesem Buch WhatsApp-Sprachnachrichten, die sich Benno Neumairs Mutter und eine enge Freundin ausgetauscht haben. Aus diesen Nachrichten geht hervor, dass die Mutter gespürt hat, dass der Sohn dabei ist, einen tödlichen Hass zu entwickeln. Auch deswegen haben Benno Neumairs Eltern irgendwann im Sommer 2020 alle Messer und Scheren im Haus versteckt und sich nachts in ihrem Schlafzimmer eingesperrt. Allein dieser Aspekt zeigt, wie hoch der Leidensdruck bei den Eltern und natürlich auch bei Benno Neumairs Schwester Madè war.

Benno Neumairs Schwester wurde immer wieder als „pressegeil“ bezeichnet, man warf ihr vor, gezielt die Öffentlichkeit gesucht zu haben. Tatsächlich aber wollte Madè Neumair die Ehre ihrer verstorbenen Eltern wahren – Menschen, die sich selbst nicht mehr verteidigen konnten. Sie wollte verhindern, dass der Prozess gegen Benno zu einem Verfahren wird, in dem am Ende ihre Eltern auf der Anklagebank stehen.

2) Welche neu entdeckten Gerichts- oder Ermittlungsakten haben Ihnen beim Schreiben besonders geholfen, ein vollständiges Bild des Falls zu zeichnen?

Das Herzstück des Buches sind die Wortprotokolle des sechsstündigen Kolloquiums von Benno Neumair mit den psychiatrischen Sachverständigen. Diese Protokolle erlauben tiefe Blick in Benno Neumairs Seele. Ich würde sagen: Einen Mord kann man nie rechtfertigen. Aber man kann einen Mord erklären. Im Fall Benno Neumair kann man von einer angekündigten Tragödie sprechen.

Im Fall Benno Neumair hat es, wie ich in meinem Buch darlege, nur mehr des sprichwörtlichen Funkens bedurft, bis Benno explodiert.

3) Welche Charakterzüge oder Verhaltensweisen von Benno Neumair haben Sie besonders überrascht oder erschreckt?

Im Fall Benno Neumair lautete die Kernfrage: Ist dieser junge Mann krank oder böse. Ich sage nach dem anderthalbjährigen Aktenstudium: Benno Neumair ist psychisch krank. Und böse. Anstatt von daheim auszuziehen und sein Glück irgendwo auf der Welt zu suchen, hat Benno sich zum Richter gemacht: zum Richter über Leben und Tod.

4) Ihr Buch beschreibt den Fall als ‚Tragödie der Bourgeoisie‘.

Welche gesellschaftlichen Faktoren spielen Ihrer Meinung nach eine Rolle bei der Entstehung solcher Tragödien?

Es ist ein Fakt, dass psychische Krankheiten leider auch heute noch stigmatisiert und tabuisiert werden. Im Fall von Benno Neumair hat es – im Nachhinein betrachtet – unzählige Hilfeschreie und Alarmsignale gegeben, die vermutlich falsch interpretiert oder ignoriert worden sind. Und auch die Krankheitsscham hat wohl eine Rolle gespielt. Zum Ehrenschutz der Eltern muss man sagen: Sich einzugestehen, dass ihr Sohn psychisch schwer krank ist, ist für Eltern sicher schwierig.

5) Welche Botschaft oder Erkenntnis möchten Sie den Lesern mit auf den Weg geben, die Ihr Buch lesen?

Die Botschaft ist: Lasst euch helfen! Kehrt die Probleme nicht einfach unter den Teppich! Das gilt für Eltern, die Schwierigkeiten mit ihren Kindern haben, und das gilt auch für junge Menschen, die mit dieser oder in dieser Welt nicht klarkommen. Der Appell ist: Legt die Krankheitsscham ab, sprecht offen über die Probleme. In Südtirol gibt es ein engmaschiges Netz mit Hilfestellungen verschiedenster Art.

(Interview: Walter Wiedenhofer)