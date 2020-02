Der Berliner Künstler Simon Weckert hat mit einem Handkarren und 99 Handys Google Maps ausgetrickst. Ein Interview über den erfundenen Stau, Navigationsdienste und die Macht von Apps.

Zum gesamten Artikel

Quelle: https://www.faz.net

99 smartphones are transported in a handcart to generate virtual traffic jam in Google Maps.Through this activity, it is possible to turn a green street red which has an impact in the physical world by navigating cars on another route to avoid being stuck in traffic.