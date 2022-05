BienenKlang in Lana – Fotos von der Eröffnung am 7. Mai 2022 vor der Bibliothek in Lana und am Bienenstand an der Ländpromenade

Der Verein LanaArt organisiert ein Kulturprojekt zum Thema „Bienen und Demokratie.“ LanaArt reflektiert mit künstlerischen und wissenschaftlichen Beiträgen das Thema Demokratie und spannt einen Bogen zur „Bienendemokratie“.

Performance mit 4 Bienenkästen und Ausstellung von den

Künstler*innen: Wolfgang Wohlfahrt, Jeanette Zippel, Hannes Egger,

Erika Inger, Thomas Sterna, Josef Rainer

Künstlerin Erika Inger und Wolfgang Wohlfahrt von LanaArt erläuterten bei der Eröffnung was Bienen mit Demokratie zu tun haben.

Imker Hubert Nock aus Lana antwortete auf Bienenfragen direkt vor Ort und machte

eine Führung direkt am Bienenstand an der Ländpromenade in Lana.



Weitere Termine

Fotos von der Eröffnung am 7. Mai 2022 (Fotos: Walter Wiedenhofer)

Weitere Termine: Do/gi 12.05.2022 Am Gries, in Oberlana / nel centro di Lana di sopra

ore 11.00 Uhr Sound Performance – Der Bien Fr/ve 13.05.2022 Bibliothek / biblioteca, Hoffmansplatz 2, 39011 Lana

ore 18.30 Uhr Sound Performance: Der Bien

ore 19.30 Uhr Vortrag, Diskussion / conferenza, discussione

Die Bienen und die Demokratie / Le api e la democrazia

Christoph Gufler, Thomas Vonmetz, Imker / apicoltore, Moderator, Filmemacher und

Jutta Wieser, Moderation Sa/sa 14.05.2022 beim Bienenstand / presso lˇ apiario Lana, Ländpromenade / Passeggiata Länd, Lana.

ore 15.00 Uhr Führung / visita guidata: Hubert Nock, Imker / apicoltore Sa/sa 04.06.2022 Finissage beim Bienenstand / presso lˇ apiario Lana,

Ländpromenade / Passeggiata Länd, Lana.

ore 15.00 Uhr Sound Performance – Der Bien

Führung / visita guidata

Die Ausstellung in der Bibliothek Lana ist zu den Öffnungszeiten zu besichtigen / la mostra nella biblioteca di Lana può essere vista durante gli orari di apertura:

Di – Fr / Mar-Ven ore 9 – 12 Uhr, ore 14,30 – 18,30 Uhr, Sa / sa ore 9 – 12 Uhr

Die Installation „Der Schwarm und die Achtsamkeit“ ist rund um die Uhr zu besichtigen von / lˇ installazione è accessibile continuamente dal 07.05.2022 bis / al 04.06.2022. Kultur.Lana, Hoffmansplatz 2, 39011 Lana

Koordination & Information: Erika Inger, Wolfgang Wohlfahrt

Tel +39-334-1719091

Lana Art: Meranerstraße 18, Via Merano 18 , I-39011 Lana

Email: info@lana-art.it

Internet: https://www.LANA-ART.IT