Bill Gates: Wir werden nicht vor ein oder zwei Jahren zur Normalität zurückkehren

In einem Interview mit der italienischen Tageszeitung La Repubblica sagte Microsoft-Gründer und Wohltäter-Milliardär: „Der Impfstoff ist wichtig, weil wir nur so zu unserem früheren Leben zurückkehren können. Aber es ist wichtig, an den Therapien zu arbeiten. „ Und er fügt hinzu: „Es ist Zeit für Zusammenarbeit, nicht mit dem Finger zu zeigen“.

Bill Gates hatte diese Pandemie mit erstaunlicher Präzision vorhergesagt. Seit sie tatsächlich ausgebrochen ist, scheint Bill Gates Kontakte mit der ganzen Welt zu knüpfen, um eine globale Antwort auf die Covid-19-Herausforderung zu strukturieren. Darüber hinaus hat ihre Stiftung zusammen mit der WHO und einer Gruppe von Staaten, darunter Frankreich, einen Aufruf zum Handeln gestartet.

Quelle: repubblica.it