Bis zu 38 Grad: Experten warnen vor extremer Hitze in Südtirol

Vierte Hitzewelle erreicht Südtirol – Warnstufe Orange

In Südtirol hat die vierte Hitzewelle des Sommers begonnen. Seit gestern steigen die Temperaturen weiter an. Ab Donnerstag gilt für weite Teile des Landes die zweithöchste Warnstufe Orange wegen anhaltender extremer Temperaturen.

Im Raum Bozen, im Etschtal bis Meran, im Überetsch und Unterland bis Salurn sowie im Raum Brixen werden in den kommenden Tagen bis zu 38 Grad erwartet. Meteorologe Dieter Peterlin rechnet außerdem mit einzelnen Wärmegewittern, die teilweise auch stärker ausfallen können. Die Hitzewelle dürfte bis weit in die kommende Woche anhalten, eine deutliche Abkühlung ist derzeit nicht in Sicht. Auch die Tropennächte kehren zurück – vor allem im Raum Bozen sinken die Temperaturen nachts teilweise nicht unter 20 Grad.

Mit den hohen Temperaturen steigt auch die Zahl der Einsätze der Rettungsdienste. Notarzt Werner Calliari warnt davor, die Belastung durch die Hitze zu unterschätzen. Besonders gefährdet seien ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen. Auch die Wirkung blutdrucksenkender Medikamente könne bei hohen Temperaturen verstärkt werden – eine mögliche Anpassung sollte deshalb mit einem Arzt besprochen werden.

Wichtig ist es, ausreichend zu trinken, direkte Sonne möglichst zu meiden, leichte und luftige Kleidung zu tragen und die Wohnräume kühl zu halten. Auch körperliche Anstrengung sollte während der heißesten Stunden vermieden werden.

Weitere Informationen zum richtigen Verhalten bei Hitze gibt es auf der Internetseite des Landes. Der tägliche Warnlagebericht informiert zudem über die aktuelle Gefährdungslage durch Naturereignisse in Südtirol.

Am 1. Juni 2026 hat das Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz eine Bewusstseinsbildungskampagne gestartet, um das Wissen über richtiges Verhalten bei Hitze zu verbreiten: www.provinz.bz.it/hitze.

Der vom Landeswarnzentrum täglich veröffentlichte Warnlagebericht informiert über das Gefährdungspotential von Naturereignissen in Südtirol.

Informationen zur allgemeinen Wetterlage in Südtirol: wetter.provinz.bz.it