BLACK LIVES MATTER – BOZEN/BOLZANO

Eine friedliche und respektvolle Demonstration von Anti-Covid gegen Rassismus am Samstag, den 13. Juni 2020 um 16.00 Uhr auf dem Walther-Platz in Bozen.

Der kürzliche Tod von George Floyd in Minneapolis (USA), der bei einer Routinekontrolle von einem Polizisten getötet wurde, hat weltweit zahlreiche Proteste ausgelöst. Selbst in Bozen herrschte keine Stille, als am vergangenen Montag ein Sit-In auf dem Walther-Platz organisiert wurde. Aus demselben Grund findet am Samstag, den 13. Juni 2020 um 16.00 Uhr eine neue Veranstaltung auf dem Bozner Walther-Platz statt.

Eine Gruppe junger Menschen aus Bozen hat nach dem letzten Treffen am vergangenen Montag im historischen Zentrum beschlossen, die Berichterstattung über die Veranstaltung zu erweitern, um eine stärkere Teilnahme und Beteiligung der Bürger zu erreichen.

Das Ziel sei es, sich von den neuesten US-Nachrichtenereignissen inspirieren und motivieren zu lassen, aber vor allem auch um über die Probleme und Diskriminierungen nachzudenken, die in Italien noch bestehen. Deswegen wird in Erinnerung an George Floyd und an diejenigen, die wie er an den Folgen des Machtmissbrauchs und der Vorurteile der Strafverfolgungsbehörden gestorben sind, gedacht.



Wichtig ist auch, dass die Botschaft vor allem verantwortungsbewusst ist: Das heisst, dass ein sozialer Sicherheits-Mindestabstand und das Tragen einer Gesichts-Maske eingehalten wird.



https://de.wikipedia.org/wiki/Todesfall_George_Floyd