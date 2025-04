Blumenwiesen als Beitrag zur ökologischen Aufwertung

Das Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol setzt sich aktiv für den Erhalt der biologischen Vielfalt ein – ein Anliegen, das angesichts des zunehmenden Rückgangs naturnaher Lebensräume auch in Siedlungsgebieten an Bedeutung gewinnt. Durch eine ökologische Gestaltung von Grünflächen – etwa in Form artenreicher Blumenwiesen – können wichtige Lebensräume für Insekten und Vögel geschaffen werden. Solche Flächen sind nicht nur ökologisch wertvoll, sondern oft auch pflegeleichter und kostengünstiger als herkömmlich bewirtschaftete Flächen.

Im Anhang finden Sie ein Informationsdokument, das gemeinsam mit Fachleuten aus Biologie, Ornithologie, Landwirtschaft und Imkerei erarbeitet wurde. Es zeigt auf, wie mit einfachen Maßnahmen ein spürbarer Beitrag zur Biodiversität geleistet werden kann. Zudem erhöhen naturnahe Flächen die Lebensqualität und Attraktivität unserer Kulturlandschaft – für Einheimische wie für Gäste. Sie verbinden Natur und Kultur und stärken das unverwechselbare Profil Südtirols. Lassen Sie uns gemeinsam einen ersten Schritt für eine lebenswerte Umwelt und den Schutz der Artenvielfalt setzen.

Konzept-2025-de – PDF

I prati fioriti come contributo al potenziamento ecologico

Il Centro per la cura della fauna ornitologica Castel Tirolo si impegna a preservare la biodiversità, soprattutto nelle aree residenziali. La progettazione ecologica di spazi verdi, come i prati fioriti, può creare habitat per insetti e uccelli. Queste aree sono preziose dal punto di vista ecologico, facili da mantenere e più economiche rispetto alle aree tradizionali.

Un documento informativo in appendice mostra semplici misure per promuovere la biodiversità. Le aree naturali limitrofe migliorano anche la qualità della vita e l’attrattiva del paesaggio culturale e rafforzano il profilo dell’Alto Adige. L’appello è quello di agire insieme per proteggere la biodiversità.

Concetto-2025-it – PDF