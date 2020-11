Bozen – Absage der nächtlichen Straßenreinigung im Herbst 2020

Der außerordentliche nächtliche Straßenreinigungsdienst, den SEAB jedes Jahr im Herbst ausführt, um die Straßen in Bozen vom angesammelten Laub zu befreien, muss heuer ausfallen. Die Gründe dafür sind vielfältig und alle können auf die aktuelle sanitäre Ausnahmesituation zurückgeführt werden.

Zurzeit befinden sich nämlich mehrere SEAB-Angestellte aus der Straßenreinigungsabteilung aus verschiedensten Gründen in der Vorsorge-Quarantäne. Das Straßenreinigungsteam ist aufgrund der Vorsorgebestimmungen fast halbiert und die aktuelle Personalsituation lässt die Ausführung zusätzlicher, außerordentlicher Dienste einfach nicht zu.

Außerdem wäre es sicherlich problematisch gewesen, den Parkverbot wie gewohnt zu verhängen (in Kooperation mit der Gemeindepolizei), da sich zurzeit viele Personen in der Quarantäne befinden und somit keine Gelegenheit hätten, ihr Fahrzeug gegebenenfalls umzuparken. Dazu kommt die kürzlich verhängte Ausgangssperre von 22.00 bis 05.00 Uhr, die die Ausführung zusätzlich erschwert hätte.



Annullamento dello spazzamento notturno delle strade per l’autunno 2020

Il servizio straordinario di spazzamento notturno delle strade di Bolzano che SEAB esegue ogni autunno per liberare le strade dalle foglie cadute dovrà essere annullato. Le molteplici ragioni che hanno portato a questa decisione sono riconducibili all’attuale situazione di emergenza sanitaria: diversi collaboratori del reparto di pulizia stradale SEAB si trovano, per vari motivi, in quarantena precauzionale. La squadra dedicata alla pulizia delle strade attualmente è dimezzata e questa situazione non permette l’esecuzione di lavori aggiuntivi.

A questa problematica si aggiunge anche l’impossibilità di applicare il divieto di sosta (concordato con la Polizia Municipale), visto l’elevato numero di cittadini che attualmente si trovano in quarantena e che quindi non potrebbero spostare le loro macchine parcheggiate nelle strade interessate dalla pulizia. A ciò si è aggiunto negli ultimi giorni anche il divieto di spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 05.00, che avrebbe ulteriormente complicato l’esecuzione del servizio.