Branzoll ist bereit für flächendeckenden Coronatest – Bronzolo pronta per i test Covid a tappeto

In der Gemeinde Branzoll sind die Vorbereitungen für die flächendeckenden Coronatests im vollen Gange. Von Montag bis Mittwochmittag der kommenden Woche können sich alle 2.800 Bürgerinnen und Bürger von Branzoll auf Sars-CoV-2 testen lassen. Die Tests finden im Kulturhaus von Branzoll statt und werden vom Pflegepersonal des Südtiroler Sanitätsbetriebes vorgenommen. Verschiedene Organisationen wie Weißes und Rotes Kreuz, Ordnungskräfte, Freiwillige Feuerwehr unterstützen den Sanitätsbetrieb bei der Durchführung.

Am Montag, 10. August 2020 um 8.00 Uhr früh geht es für die Bevölkerung von Branzoll los mit den flächendeckenden Tests auf Sars-CoV-2. Gemäß dem Strategieplan von Land und Sanitätsbetrieb wird eine solche Maßnahme nämlich notwendig, wenn es zu einer lokalen Häufung von Covid-19-Infektionen kommt. Dies war letzthin in Branzoll der Fall.

Im Kulturhaus in der Reichsstraße 34 wird inzwischen alles vorbereitet, um die Tests zügig durchführen zu können. Zur Vermeidung von Menschenansammlungen hat die Gemeinde das Ortsgebiet in Zonen eingeteilt und einen Zeitplan erstellt. Die Bewohner der verschiedenen Ortsteile sollten an den folgenden Terminen zum Test erscheinen:

Montag, 10. August 2020

08.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr: Aldeiner Straße, Mühlgasse, Petersbergerstraße, Mozartgasse, Raifgasse, Rosssprungstraße, Verdigasse, Zur Lende, Cesare-Battisti-Platz, Schwarz-Adler-Straße, Bahnhofstraße und Weingartengasse

Dienstag, 11. August 2020

08.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr: Alte-Land-Straße, St.-Johann-Straße, Auteilerstraße, Etschstraße, Handwerkerzone Nord und Süd, Göllersiedlung, St.-Leonhard-Platz, Alte-Kirchen-Straße, Etschflößerstraße und Von-Ferrari-Platz

Mittwoch, 12. August 2020

08.00 bis 13.00 Uhr: Reichsstraße, Marconi-Straße und Göllerhof

Ort für die Tests: Kulturhaus in der Reichsstraße 34

Die Bürgerinnen und Bürger sind gebeten, sich möglichst an diesen Zeitplan zu halten. Ist das nicht möglich, können die Betroffenen auch zu einem anderen Zeitpunkt zum Test erscheinen. Mitzubringen sind auf jeden Fall ein gültiges Ausweisdokument sowie die Gesundheitskarte. Wichtig: Minderjährige müssen von einem Elternteil begleitet werden.

Die Tests sind kostenlos.

Für den Zeitraum der Testreihe wurde eine eigene Covid-Infoline Branzoll eingerichtet: Tel. 0471 435645 – täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr (bis Mittwoch, 13.00 Uhr)

Nicht transportfähige Personen können über die oben genannte Nummer den Abstrich für zu Hause beantragen; dieser wird dann ab Mittwochnachmittag durchgeführt.

Die Verantwortlichen der Gemeinde Branzoll und des Südtiroler Sanitätsbetriebes unterstreichen die Wichtigkeit dieser Testreihe und rufen alle Bürgerinnen und Bürger von Branzoll dazu auf, sich daran zu beteiligen.

Bronzolo pronta per i test Covid a tappeto

Nel comune di Bronzolo sono in pieno svolgimento i preparativi per l’esecuzione dei test a tappeto. Da lunedì e fine alle ore 13.00 di mercoledì della prossima settimana, tutti i 2.800 cittadini e cittadine di Bronzolo potranno eseguire il tampone per Sars-CoV-2. I test si svolgeranno nel “Kulturhaus” di Bronzolo e saranno effettuati dal personale infermieristico dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. La Croce Bianca e la Croce Rossa, le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco volontari sosterranno l’Azienda sanitaria.

Lunedì 10 agosto 2020, alle 8.00, la popolazione di Bronzolo inizierà ad eseguire i test per la Sars-CoV-2. Secondo quanto indicato nel Piano strategico della Provincia e dell’Azienda sanitaria, tale misura è necessaria in caso di concentrazione di infezioni da Covid-19 localizzate. Questo il recente caso di Bronzolo.

In questo momento, presso il “Kulturhaus” di via Nazionale 34 a Bronzolo, si sta predisponendo tutto il necessario, in modo che i test possano essere eseguite rapidamente. Per evitare assembramenti di persone, il Comune ha suddiviso l’area locale in zone e ha redatto un programma per l’esecuzione dei test. Le persone residenti nei vari quartieri dovrebbero pertanto presentarsi preferibilmente nelle seguenti giornate e fasce orarie:

Lunedì 10 agosto 2020

ore 8.00-13.00 e 14.00-18.00: via Aldino, vicolo Molino, via Monte San Pietro, vicolo

Mozart, vicolo Raif, via Salto del Cavallo, vicolo Verdi, via Dogana, piazza Cesare Battisti,

via Aquila Nera, via Stazione e vicolo Vigneti



Martedì 11 agosto 2020

ore 8.00-13.00 e 14.00-18.00: via Strada Vecchia, via San Giovanni, via Ischia e via Adige, zona Artigianale nord e sud, rione Göller, piazza San Leonardo, via Chiesa Vecchia, via Compagnia dei Trasporti e piazza Von Ferrari



Mercoledì 12 agosto 2020

ore 8.00-13.00: via Nazionale, via Marconi e maso Göller

Luogo per eseguire i test: “Kulturhaus”, via Nazionale 34 – Bronzolo

Le cittadine ed i cittadini sono pregati di attenersi il più possibile a questo calendario. Se ciò non fosse possibile, le persone interessate possono presentarsi al test anche in un altro momento. In ogni caso, è necessario portare con sé un documento d’identità valido e la tessera sanitaria. Importante: i minori devono essere accompagnati da un genitore.

I test sono gratuiti.

Per tutto il periodo di esecuzione dei test è stata attivata una Infoline dedicata solo a Bronzolo: tel. 0471 435645 – tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 (fino a mercoledì, ore 13.00).

Le persone che non sono in grado di essere trasportate possono richiedere di eseguire il tampone a domicilio chiamando il numero indicato sopra; questo verrà effettuato a partire dal mercoledì pomeriggio.

I responsabili del Comune di Bronzolo e l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige sottolineano l’importanza di questa serie di test e invitano tutte le cittadine e tutti i cittadini di Bronzolo a partecipare.