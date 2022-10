Auch der Bierpreis wird in den nächsten Wochen steigen.

In vielen Brauereien und Mineralwasserhersteller fehlt es an Kohlensäure. Der zunehmende Mangel an Kohlensäure ist ein Kernproblem für die Branche, weil dadurch häufiger die Produktion und die Abfüllung in den Brauereien unterbrochen werden müssen.