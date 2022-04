Briefmarkenausstellung DAS LAND IM GEBIRGE in Andrian

Die Südtiroler Philatelisten-Jugend veranstaltet in Zusammenarbeit mit den Süd-Thüringer Briefmarkensammlervereinen in Andrian eine Briefmarken-Werbeausstellung mit dem Titel „DAS LAND IM GEBRIGE“.

Am 30. April und 1. Mai 2022 sind im Vereinssaal von Andrian auf 60 m² Rahmen verschiedene Briefmarkensammlungen der Vereinsmitglieder zu sehen. Junge und Erwachsene Sammler zeigen mit ihren Exponaten eine bunte Mischung von seltenen Stücken bis hin zu kuriosen Sammelgebieten.

Neben den Briefmarken werden auch Ansichtskarten und historische Briefe aus Südtirol zu sehen sein.

Die italienische und die österreichische Post werden am Samstag, 30. April von 9-13 Uhr mit einem Sonderpostamt samt Sonderstempel anwesend sein.

Die Sonderstempel zeigen mit der Ruine Festenstein das Wahrzeichen der Gemeinde Andrian.

Am Sonntag um 10 Uhr wird der Bob-Olympiasieger Dietmar Schauerhammer für die interessierten Besucher Autogramme schreiben.

Die verschiedenen Vereine feiern mit dieser Ausstellung auch das 30-jährige Bestehen einer Partnerschaft. Thomas Mathá ist 1992 mit einigen Vorstandskollegen der Südtiroler Philatelisten Jugend nach Thüringen gefahren, wo Gespräche für eine künftige Zusammenarbeit geführt wurden.

Gemeinsame große Ausstellungen, Tauschtreffen, Vereinsfahrten und vieles mehr ist seitdem miteinander organisiert worden. Auch Matthias Reichel aus Meiningen war von Anfang an dabei. Er hat auch dieses Jahr wieder einen Reisebus organisiert um diese Ausstellung zu besuchen.

Die Ausstellung ist am Samstag, 30. April von 9 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag, 1. Mai von 9 bis 15 Uhr. Die Eröffnung der Ausstellung findet am Samstag um 10 Uhr statt.

Der Eintritt ist frei.

Faltblatt_Ausstellung_2022 – PDF

Flugblatt der Ausstellung