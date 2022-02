Bürgertelefon: Bei Anruf wegen Greenpass Unterlagen bereithalten

LPA – Wer Fragen zum eigenen Greenpass hat und dazu beim Bürgertelefon anruft, sollte Steuernummer und Daten der Genesung oder Impfung in Griffweite haben.

Am Bürgertelefon des Bevölkerungsschutzes erteilen täglich von 8 bis 20 Uhr jeweils vier Disponentinnen und Disponenten in zwei Sechs-Stunden-Schichten unter der Grünen Nummer 800 751 751 Auskünfte rund um die Covid-19-Bestimmungen. Durchschnittlich werden 550 Anrufe pro Tag entgegengenommen, mit Spitzen von 650 bis 700 Anrufen am Tag, an den Wochenenden sind es etwas weniger.

„Wir haben viel Lob für diesen Bürgertelefon-Dienst bekommen und sehr wenige Beschwerden“, unterstreicht Bevölkerungsschutzlandesrat Arnold Schuler, „nahezu zwei Jahre lang wurde nun beim Bürgertelefon mit sehr guter Qualität gearbeitet. Da unsere Ressourcen aber begrenzt sind, brauchen wir die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger, um diese Qualität zu halten.“

„Um eine möglichst effiziente Bearbeitung ihrer Anfragen zu garantieren, sollten die Anrufenden alle nötigen persönlichen Unterlagen griffbereit haben“, erläutert der Koordinator des Bürgertelefons Bevölkerungsschutz Markus Rauch: „Wer anruft, sollte uns also möglichst schnell Steuernummer und Daten der Genesung oder der Impfung zur Verfügung stellen können, wenn es um Fragen zum eigenen Greenpass geht, damit wir umgehend auf die persönlichen Anliegen eingehen können und die Telefonate sich nicht mehr als nötig in die Länge ziehen.“

Durchschnittliche Gesprächsdauer hat sich verfünffacht

Viele Anrufe müssen aufgrund des hohen Aufkommens unbeantwortet bleiben. Deswegen ergeht der Aufruf an alle Anrufenden, sich kurz zu fassen und die eigenen nötigen Unterlagen bereitgestellt zu haben. Belief sich die durchschnittliche Dauer eines Telefonates im vorigen Winter auf circa zwei Minuten, so beträgt die Gesprächsdauer nun im Durchschnitt rund zehn Minuten. Dies auch deshalb, weil die Regeln jetzt komplexer geworden sind und es für den Greenpass die Steuernummer und die Daten von Genesung und Impfung braucht und die Anrufer die Unterlagen nicht immer gleich bei der Hand haben.

Bürgertelefon Bevölkerungsschutz: die Zahlen

Das Bürgertelefon des Bevölkerungsschutzes ist seit dem 25. Februar 2020 geöffnet, mit Unterbrechungen zwischen dem 12. Juni 2020 und dem 30. August 2020. Zwischen dem Beginn am 25. Februar 2020 bis zur Unterbrechung am 12. Juni 2020 wurden insgesamt 41.658 Anrufe entgegengenommen. Ab dem 31. August 2020 bis 2. Februar 2022 wurden 255.397 Anrufe angenommen.

Fast 300.000 Anrufe seit dem Start vor bald zwei Jahren

Die insgesamt seit der Öffnung vor bald zwei Jahren angenommenen Anrufe erreichen bald die 300.000-er Marke: Es sind (Stand: 02.02.2022 12 Uhr) exakt 297.055 Anrufe.

Am meisten Anrufe wurden bei der Aktion „Südtirol testet“ im November 2020 mit 1973 Anrufen am Tag beantwortet. Im Winter 2020/2021 wurden im Durchschnitt 800 bis 900 Telefonate beantwortet, mittlerweile liegt die Zahl der durchschnittlichen Telefonate pro Tag zwischen 500 und 600.

Im Winter 2020/2021 betrafen über 50 Prozent der Anrufe das Thema Verordnungen und Ein- und Ausreise aus Italien. Derzeit werden rund 95 Prozent der Fragen zum Thema Greenpass, Covid-Infektion und Isolation/Quarantäne gestellt.