Buntes Benefizfest für Kinder in Kenia diesen Samstag 6. Juni im Kränzlhof in Tscherms – Podcast

Ein Benefizfest für die ganze Familie gibt es diesen Samstag, den 6. Juni 2026 im Kränzlhof in Tscherms, das von Silvia Tomasi und ihrem Team organisiert wird.

Seit vielen Jahren engagiert sich Silvi in Kenia mit Projekten für Kinder und Jugendliche,die auf sich alleine gestellt sind. Ziel ist es, ihnen einen sicheren und liebevollen Ort und eine Chance auf eine bessere Zukunft zu schenken. Schulbesuche werden finanziert, ein Jugendzentrum wurde renoviert und eingerichtet bzw ist gerade dabei neu gebaut zu werden. Silvi ist jedes Jahr selbst mehrere Wochen vor Ort in Kenia und wenn sie hier in Südtirol ist, versucht sie Leute zu gewinnen die helfen und unterstützen – unter anderem mit dem alljährlichen Benefizfest.

Alle Infos dazu findet ihr im Podcast, Barbara Bonmann hat sich mit Silvia Tomasi über ihre Projekte udn das Fest unterhalten. Reinhören erwünscht.

Weitere Infos findet ihr auch unter www.to-made-to.com, auf Instagram und Facebook.

Mitfeiern und gleichzeitig helfen – das ist das Motto diesen Samstag.Silvi und Team freuen sich auf alle Besucher!

Podcast