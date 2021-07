CAAF – AGB-CGIL: im Ausland gehaltenes Eigentum ist anzugeben, um harte Strafen zu vermeiden

Es gibt viele Südtiroler Steuerzahler, die im Ausland Immobilien (in Form von Eigentum, Fruchtgenuss oder einfachem nackten Eigentum) besitzen und/oder im Besitz von Anlagevermögen (C.C., Aktien, Sparbücher, Obligationen usw.) sind. Die Dienststelle Caaf des Agb-Cgil erinnert diese Steuerzahler daran, dass es notwendig ist, die Übersicht RW des Modells Einkommen 2020 (ex Modell Unico) auszufüllen. Diese Verpflichtung gilt auch für nicht-kommerzielle Unternehmen, Einzelunternehmen und ähnliche Einrichtungen.

Insbesondere stellt der Direktor des CAAF, Marco Pirolo, klar, dass unabhängig von der tatsächlichen Erzielung des Einkommens in Italien, neben allen ausländischen Aktivitäten, die Kapital oder andere Einkommen generieren, wie Beteiligungen, Obligationen, Wertpapiere, Einlagen, Bankkonten, Finanzanlagen verschiedener Art, auch die Immobilien oder andere dingliche Rechte, Wertsachen, Kunstwerke, Boote und registrierte, bewegliche Güter deklariert werden müssen.

Vermögen und Finanzanlagen, die gebietsansässigen Vermittlern zur Verwaltung anvertraut wurden, sind davon ausgeschlossen, wenn sie bereits an der Quelle besteuert wurden oder bei denselben Vermittlern der Quellensteuer unterlagen.

Nur Inhaber einfacher Bankkonten oder Sparbücher sind von der Ausfüllung der Übersicht RW befreit, wenn das durchschnittliche Jahresguthaben des ausländischen Bankkontos (oder die Summe bei mehreren Konten) weniger als 5.000 Euro beträgt und das maximale Guthaben von 15.000 Euro im Steuerjahr nicht überschritten wird.

In Anbetracht der Schwierigkeiten der Vorschriften und der hohen Strafen ersucht der Caaf des Südtiroler Agb-Cgil alle Interessierten, sich an ihre Büros in der ganzen Provinz zu wenden, um einen Termin zu vereinbaren und zu erfahren, welche Dokumente für die Erklärung vorzulegen sind.

Bitte beachten Sie, dass die Frist für die Einreichung der Steuererklärung/ Redditi 2021 (ehemals UNICO) am 30. November abläuft, die Zahlung jedoch bis zum 30.07.2021 unter Anwendung eines Zuschlags von 0,40% auf die als Zinszahlung zu zahlenden Beträgen erfolgen muss.

Caaf Cgil-Agb: proprietà detenute all’estero vanno dichiarate per evitare sanzioni gravose

Sono tanti i contribuenti altoatesini che detengono proprietà immobiliari (in proprietà, usufrutto o semplice nuda proprietà), e/o sono in possesso di patrimoni mobiliari ( C.C., azioni, libretti,obbligazioni ecc.) all’estero. Il Caaf della Cgil-Agb ricorda a questi contribuenti che è necessaria la compilazione del quadro Rw del modello Redditi 2020 (ex modello Unico). Questo obbligo riguarda anche gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati.

In particolare il direttore del Caaf, Marco Pirolo, chiarisce come, indipendentemente dall’effettiva produzione di reddito in Italia, vanno dichiarati, oltre alle attività estere che producono capitale o redditi diversi, come partecipazioni, obbligazioni, titoli, depositi, conti correnti, attività finanziarie di varia natura, anche gli immobili, o altri diritti reali, oggetti preziosi, opere d’arte, imbarcazioni e beni mobili registrati.

Restano sempre escluse le attività patrimoniali e finanziarie affidate in gestione ad intermediari residenti purché siano già state tassate alla fonte o soggette a ritenuta a carico degli stessi intermediari.

I soli possessori di semplici conti correnti o libretti di risparmio sono esonerati dalla compilazione del quadro Rw nel caso la giacenza media annua del conto corrente estero (o la somma nel caso di più conti) sia inferiore ai 5.000 euro e non venga superato il saldo massimo di 15.000 euro nell’anno d’imposta.

Tenendo conto della difficoltà della normativa e delle elevate sanzioni, il Caaf della Cgil-Agb altoatesina invita tutti gli interessati a rivolgersi presso i propri uffici in tutta la provincia, per fissare un appuntamento e capire quali documenti produrre ai fini della dichiarazione.

Si ricorda che i termini di presentazione del Modello Redditi 2021 (ex Modello Unico) è fissato al 30 novembre, ma il versamento dovrà essere effettuato entro il 30.07.2021 applicando sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.