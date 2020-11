Cafe am Tore in Meran lässt Dampf ab… „Fuck Corona“

„Guten Tag Herr Bürgermeister. Erstmal gratuliere ich ihnen zur Wiederwahl als Bürgermeister.

Jetzt mein Anliegen! Wir Bars und Kaffeehäuser müssen ja leider schon um 23.00 Uhr schließen, haben dadurch starke Einbußen und müssen das Personal wieder in die Ausgleichskasse schicken um nicht Bankrott zu gehen. Wie ist es dann möglich daß der 24h Shop auf der gegenüberliegenden Seite von meiner Bar Cafe Am Tore in Untermais trotzdem die ganze Nacht alkoholische und nicht alkoholische Getränke verkaufen darf? Leute treffen sich dort ohne irgendwelche Corona Regeln einzuhalten, zudem benutzen sie meinen Parkplatz weil der 24h Shop hat ja keinen! Der Müll wird einfach auf meinem Parkplatz entsorgt und uriniert wird auch an meiner Hausmauer weil Toilette hat das Geschäft auch keine. Finden sie diese Situation so in Ordnung?“