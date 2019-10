Capital Bra & Samra feat. Nico Santos – Purple Rain

Etwas mehr als ein Jahr nach seinem Erfolgsalbum „Berlin Lebt“ legt Deutschlands erfolgreichster Rapper sein viertes Album seit 2018 „Berlin lebt 2“ vor. Das dürfte ihm, der laut eigenem musikalischen Bekunden fünf Songs in einer Nacht schreibt wenn er nur will, nicht besonders schwer gefallen sein.

Für „Berlin lebt 2“ hat er sich seinen Buddy Samra ins Boot geholt.

Während die beiden aktuell mit der Ballade „110“ zusammen mit Songschreiberin Lea schon den vierten Nummer-eins-Hit dieses Albums feiern, powern wir in dieser Woche eine andere Kollaboration des Albums:

Die mit Nico Santos im Song „Purple Rain“.