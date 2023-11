Caritas-Gebrauchtkleidersammlung am Samstag 11. November 2023

Stichtag für die südtirolweite Gebrauchtkleidersammlung der Caritas ist am Samstag, den 11. November 2023, doch in vielen Pfarreien stehen eigene Sammelstellen schon in den kommenden Tagen offen.

Wer Platz im Kleiderschrank machen will und mit den aussortierten Kleidern, Schuhen, Taschen Haushaltstextilien noch etwas Gutes tun möchte, kann sie in den nächsten Tagen in den zahlreichen Sammelstellen abgegeben, welche eigens zu diesem Zweck in den Pfarreien offenstehen. „Dort sind die gespendeten Kleider vor Nässe und Schmutz geschützt. Das ist wichtig, damit sie sinnvoll weiterverwertet werden können“, betont Brigitte Hofmann, welche die Caritas-Sammlung koordiniert. Sie bittet, die Kleidersäcke gut zu verschließen und nicht bis ganz an den Rand hin zu füllen, damit sie auch den Weitertransport gut überstehen und nicht aufplatzen.

Am Samstag werden die gefüllten Säcke aus den Pfarreien dann in den landesweit 50 Verladestellen in LKW’s umgeladen und treten den Weg in die Sortierwerke der FWS-Group aus Bremen an. „Die Menge an gesammelten Kleidungsstücken übersteigt den Bedarf bei uns um ein Vielfaches. Deshalb verkaufen wir die Kleider an eine kompetente Partnerfirma für den Gebrauchtkleidermarkt“, sagt Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer. „Den Erlös setzen wir in unseren Diensten ein. Damit wird aus einer Sachspende eine Geldspende, mit der wir Menschen in Not in Südtirol helfen können“.

Der gute Zweck der Sammlung hat auch heuer wieder mehrere Tausend Freiwillige jeden Alters motiviert, mit anzupacken. Damit ist die Gebrauchtkleidersammlung auch die größte Freiwilligenaktion in Südtirol. „Viele der Helferinnen und Helfer haben sich nach der pandemiebedingten Pause spontan bereit erklärt, wieder mitzumachen. Und es haben sich auch viele neue Freiwillige gemeldet. Sonst wäre es gar nicht möglich, die Sammlung durchzuführen“, bedankt sich Mairhofer.

Wer noch gelbe Gebrauchtkleidersäcke braucht, kann sich an die eigene Pfarrei oder an die Caritas-Dienststellen in Bozen (Sparkassenstraße 1), in Bruneck (Paul von Sternbachstraße 6), Brixen (Bahnhofstraße 27A) und Meran (Rennweg 52) wenden.