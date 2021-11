Chor Raindrops lädt zu Konzert „Holiness“

Raindrops laden zu Konzert “Holiness”

Eine musikalische Reise von der Romantik bis zur zeitgenössischen Chormusik

Nach über zwei Jahren Konzertpause, freut sich der Chor Raindrops aus Lana auf die Rückkehr auf die Bühne. „Holiness“ heißt die musikalische Reise von der Romantik bis zur zeitgenössischen Chormusik, zu der die 13 Sängerinnen aus dem Burggrafenamt einladen, und zwar am Samstag, 27. November 2021, in die Pfarrkirche Niederlana und am Sonntag, 28. November 2021, in die Pfarrkirche nach Dorf Tirol.

Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

Im Mittelpunkt des Konzertes steht zunächst die Musik von Lèo Delibes aus der französischen Romantik mit seiner Messe brève, arrangiert für zweistimmigen Frauenchor mit Orgelbegleitung. Anschließend folgt ein Wechsel traditioneller amerikanischer Melodien und Werken zeitgenössischer Chormusik etwa von John Rutter, einem der bedeutendsten lebenden Komponisten für Chor- und Kirchenmusik, der sich durch einen Erfindungsreichtum an Melodien auszeichnet, die er aus verschiedensten Epochen und Kulturen zusammenfügt, bis hin zur federleichten Komposition von Eric Whitacre oder einer ergreifend schönen Liebeserklärung aus der Filmmusik Ennio Morricones.

Die Konzerte finden unter Einhaltung der geltenden Anti-Covid-Bestimmungen statt.

Einlass nur mit Green Pass.

Eintritt: freiwillige Spende

Leitung: Michela Virgadaula

Orgel: Johanna Innerhofer





Der Chor Raindrops

Die Raindrops sind eine Gruppe junger Sängerinnen, die sich für jedes Genre begeistern – egal ob Klassik, Jazz, Gospel, Musical, Pop oder Volkslieder, bei Konzerten, Hochzeiten oder anderen Festen. Im Jahr 2000 von Heidi Nock gegründet, entwickelten sich die Raindrops von einem kleinen Ensemble aus sechs Lananer Sängerinnen zu einem gefragten Konzertchor mit mittlerweile 25 jungen Frauen aus dem ganzen Burggrafenamt. Seit 2014 leitet Michela Virgadaula, Professorin für Gesang und Musik am Gymme Meran mit Landesschwerpunkt Musik den Chor. Als Obfrau schwingt auch Julia Zöschg ab und an die Stimmgabel.