Cleanup day – Umweltschutz und sportliche Betätigung im Twenty!

Gemeinsam für eine saubere Umwelt

Angesichts des großen Erfolgs des Cleanup Day 2019, mit mehr als 60 Teilnehmern und 93 Kilo eingesammeltem Abfall, gibt es in diesem Jahr eine Neuauflage der mit großer Begeisterung angenommenen Veranstaltung und zwar am Samstag, 19. September 2020!

Decathlon, Twenty, die Plogger von Bozen und SEAB organisieren diesen nicht wettbewerbsorientierten Marsch bzw. Lauf durch die Straßen von Bozen, um gemeinsam in den Parks und Straßen der Stadt zu ploggen. Ploggen ist ein seltsamer Begriff mit einem ganz einfachen Hintergrund: Joggen und gleichzeitig Umweltschutz betreiben.

Das Herkunftsland dieser besonderen sportlichen Tätigkeit ist Schweden, von wo sie sich in sehr kurzer Zeit in ganz Europa und in der ganzen Welt verbreitet hat. Es ist eine ausgesprochen gesunde Erfahrung, die es dem Plogger ermöglicht fit zu bleiben und gleichzeitig die Orte zu pflegen, an denen er lebt!

Die eingesammelten Abfälle können um 16.30 Uhr bei der SEAB-Sammelstelle am Eisack, direkt unter der Twenty-Brücke, in der Nähe des gleichnamigen Einkaufszentrums, abgegeben werden. Start der Veranstaltung um 15.00 Uhr.

Die ersten 100 Teilnehmer, die sich an der Veranstaltung einschreiben, erhalten ein „Welcome Kit“ mit zahlreichen Gadgets von Decathlon und Twenty als Geschenk. Anmeldungen unter: https://eventi.decathlon.it/

Wir erinnern alle Teilnehmer daran, dass auch diese Veranstaltung den Bestimmungen des Gesundheitsministeriums zur Eindämmung des durch Covid-19 bedingten sanitären Notfalls unterliegt. Wo mehrere Menschen aufeinandertreffen, ist das Tragen eines Mundschutzes daher Pflicht.

Am Cleanup Day werden sich Zehntausende Frauen und Männer jeden Alters und jeder sozialen Schicht treffen, um Küstengebiete, Städte und Gemeinden in verschiedenen Teilen der Welt von Abfall zu säubern Es eint sie dabei ein gemeinsames Ziel: Auf einen globalen Abfallreduzierungsplan hinzuarbeiten.

Wir wünschen allen einen schönen Cleanup Day!