Corona in Südtirol: Fälle an Schulen und Kindergärten

LPA – An Schulen in Meran, Steinegg und Brixen sind heute Covid-Fälle bestätigt worden. In Kindergärten in Martell und Bozen wurden Pädagogische Fachkräfte positiv auf das Coronavirus getestet.

Eine Schülerin bzw. ein Schüler des Schulsprengels Meran Untermais wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der Infektionsfall wurde in der Liste der Sanität aber nicht als „Schulfall“ gezählt, da es sich um ein Geschwisterteil einer bereits positiv getesteten Person handelt. Dies teilte die Deutsche Bildungsdirektion heute (1. Oktober) am frühen Vormittag mit. Für die Mitschülerinnen und Mitschüler sind daher derzeit keine Quarantänemaßnahmen vorgesehen.

Außerdem informiert die Deutsche Bildungsdirektion, dass ein Schüler des Oberschulzentrums Sozialwissenschaftliches, Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium (Gymme) Meran positiv auf das Virus getestet wurde. Der Schüler befand sich vergangenen Woche im Fernunterricht, daher sind derzeit keine weiteren Quarantänemaßnahmen vorgesehen.

Positv auf das Corona-Virus getestet wurde auch ein Kind an der Grundschule „Stephan Schroffenegger“ in Steinegg sowie ein Kind an der Mittelschule „Michael Pacher“ in Brixen. An beiden Schulen befinden sich die Mitschülerinnen und Mitschüler der Klasse in behördlich angeordneter Quarantäne. Für die Lehrkräfte der beiden Schulen, die in der vom Infektionsfall betroffenen Klasse unterrichtet haben, sind keine Quarantänemaßnahmen vorgesehen.

Kindergarten „Dolomiti“ in Bozen morgen geschlossen

Die Italienische Bildungsdirektion informiert über zwei Covid-19-Fälle bei Pädagogischen Fachkräften im Kindergarten Dolomiti in Bozen. An diesem Kindergarten hatte sich bis heute bereits eine Sektion in Quarantäne befunden. Nun wurde die von den neuen positiven Fällen betroffene Sektion vorbeugend unter Quarantäne gestellt und die Einrichtung hat die vorgesehenen Schritte laut Sicherheitsprotokoll eingeleitet. Nach Absprache mit dem Hygienedienst wurden die Räumlichkeiten des Kindergartens heute und morgen für die Sanifizierung gesperrt. Am Montag können die beiden Sektionen in den Kindergarten zurückkehren. Aktuell gelten vier von acht Pädagogischen Fachkräften, aber keine Kinder als positiv getestet.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen und die weitere Vorgehensweise bestimmt der Südtiroler Sanitätsbetrieb in beiden Fällen in Abstimmung mit der jeweiligen Schulleitung.

Anders gelagert ist der Corona-Fall am Kindergarten in Martell. Dort wurde eine Pädagogische Fachkraft positiv auf das Virus getestet. Die 26 Kindergartenkinder sowie die Pädagogischen Fachkräfte der Kindergartengruppe haben den Kindergarten heute (1. Oktober) nicht besucht. Der Kindergarten blieb heute geschlossen. Die Eltern der Kindergartenkinder und der Bürgermeister von Martell wurden bereits informiert. Das teilte die Deutsche Bildungsdirektion mit. Weitere Quarantänemaßnahmen werden gegebenenfalls vonseiten des Südtiroler Sanitätsbetriebes den Betroffenen sowie der Kindergartenleitung mitgeteilt.

Die Medien werden erneut und ausdrücklich ersucht, den Schulbetrieb nicht zu stören. Aus Gründen einer einheitlichen Kommunikation sind Medienanfragen sowie Interviews ausschließlich an die Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner zu stellen. Darüber hinaus ersucht die Deutsche Bildungsdirektion um Zurückhaltung in der Berichterstattung.