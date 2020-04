Corona-Krise in Südtirol: Auch Solidarität kann ansteckend sein!

Eine Gruppe von Südtiroler*innen hat sich zusammengeschlossen, um sich mit jenen Südtiroler*innen solidarisch zu zeigen, die aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation in eine finanzielle Notlage geraten. Gemeinsam will diese Gruppe ein Zeichen der SOLIDARITÄT setzen. „In den Monaten März, April und Mai werden wir mindestens 10% unseres Einkommens SÜDTIROL HILFT zukommen lassen“, so die Initiator*innen dieser Aktion.

Ziel der Initiative ist es, schnell, sicher und effizient Familien und Personen in Südtirol zu helfen, die in diesen schwierigen Zeiten in Not geraten. Gleichzeitig laden die Initiator*innen der Aktion weitere beherzte Südtiroler*innen ein, sich dieser Solidaritätsaktion anzuschließen ganz im Sinne des Mottos: AUCH SOLIDARITÄT KANN ANSTECKEND SEIN!

Wer immer sich dieser Solidaritätsaktion anschließen will, kann dies selbstverständlich im Stillen tun oder auch öffentlich bekannt geben z.B. auf den eigenen Socials oder auf jede andere Weise. „Wir hoffen, dass viele Südtiroler*innen von dieser Solidaritätsaktion erfahren und sich uns anschließen“, so die Initiator*innen.

Wir, das sind derzeit (Nachnamen in alphabetischer Reihenfolge) Demetz Reinhard, Duregger Gerhard, Endrizzi Samantha, Falkensteiner Sigrun, Foppa Brigitte, Hofer Kevin, Januth Andreas, Kasslatter Mur Sabina, Klotzner Christian, König Renate, Ladurner Christa, Lanz Gert, Leimstädtner Georg, Leiter Reber Andreas, Mair Andreas, Mattei Rita, Metz Klaus, Nicolini Diego, Oberprantacher Maria, Pallua Florian, Pardeller Thomas, Reinstadler Sonja, Repetto Sandro, Schönweger Herbert, Senoner Heinz, Stocker Martha, Tutzer Franz, Urzì Alessandro, Vettori Carlo, Vieider Christine, Vigl Elmar und Werth Walther.

Es ist eine einfache Idee in einer komplizierten Zeit, die uns überzeugt: #AUCHSOLIDARITAETKANNANSTECKENDSEIN

Südtirol hilft – Spendenkonten

Raiffeisenkasse Bozen IBAN: IT47 K 08081 11600 000300001112 Südtiroler Sparkasse IBAN: IT50 K 06045 11601 000000464000 Südtiroler Volksbank IBAN: IT56 W 05856 11601 050571323483 Intesa Sanpaolo IBAN: IT88 B 03069 11619 651100902811

ANCHE LA SOLIDARIETÀ PUÒ ESSERE CONTAGIOSA!

Un gruppo di altoatesini ha l’intenzione di inviare un segno di SOLIDARIETÀ in questa situazione particolare. Vuole dare un segnale forte per tutti coloro che in questo momento non godono di sicurezza e che si trovano in difficoltà. “Per i mesi di marzo, aprile e maggio doneremo almeno il 10% del nostro reddito ad ALTOADIGE AIUTA”, così il credo del gruppo.

L’obiettivo dell’azione di solidarietà è quello di aiutare le famiglie e le persone bisognose in modo rapido, sicuro ed efficiente. Allo stesso tempo il gruppo invita altri altoatesini a partecipare a questa iniziativa di solidarietà con un proprio contributo. Tutti sono chiamati a portare avanti insieme questo messaggio forte e solidale in tutto il paese: ANCHE LA SOLIDARIETÀ PUÒ ESSERE CONTAGIOSA

Chi vuole aderire a questa azione può farlo in silenzio o anche rendendolo pubblico il suo contributo per esempio sui social o con ogni altro mezzo per attirare l’attenzione su questa azione di solidarietà. Noi siamo attualmente (cognomi in ordine alfabetico)

Demetz Reinhard, Duregger Gerhard, Endrizzi Samantha, Falkensteiner Sigrun, Foppa Brigitte, Hofer Kevin, Januth Andreas, Kasslatter Mur Sabina, Klotzner Christian, König Renate, Ladurner Christa, Lanz Gert, Leimstädtner Georg, Leiter Reber Andreas, Mair Andreas, Mattei Rita, Metz Klaus, Nicolini Diego, Oberprantacher Maria, Pallua Florian, Pardeller Thomas, Reinstadler Sonja, Repetto Sandro, Herbert Schönweger, Senoner Martha Stocker, Heinz, Tutzer Franz, Urzì Alessandro, Vettori Carlo, Vieider Christine, Vigl Elmar und Werth Walther.

Dovrebbe essere un’idea semplice in un momento complicato che ci convince: #ANCHELASOLIDARIETAPUOESSERECONTAGIOSA

Alto Adige Aiuta – Conti per offerte