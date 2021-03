Corona Südtirol – Regeln für die Osterfeiertage

LPA – Regeln für die Osterfeiertage, Nasenflügeltests für Sportaktivitäten, Einkäufe in anliegenden Gemeinden, Laborunterricht an Universitäten: Das die Inhalte der heutigen Verordnung Nr. 16.

Landeshauptmann Arno Kompatscher, hat am 24. März 2021 eine neue Verordnung (Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 16) zur Vorbeugung gegen die Verbreitung des Coronavirus unterzeichnet. Sie enthält jene neuen Maßnahmen und Präzisierungen, die der Landeshauptmann selbst im Rahmen der Pressekonferenz nach der Sitzung der Landesregierung mitgeteilt hatte.

Für die Osterfeiertage (Samstag, 3. bis Montag, 5. April) gilt demnach, wie auch von der staatlichen Regelung vorgesehen, dass jeweils zwei erwachsene Personen sich einmal am Tag zwischen 5 und 22 Uhr im gesamten Landesgebiet zu einer einzigen, anderen Privatwohnung als der eigenen begeben dürfen. Ausnahmen gelten für Minderjährige unter 14 Jahren, sofern mindestens eine der beiden erwachsenen Personen die elterliche Verantwortung ausübt, sowie für Menschen mit Beeinträchtigung oder Pflegebedürftige, die im selben Haushalt leben.

Weiters berechtigen die Antigen-Tests an den Schulen (Nasenflügeltests) zur Ausübung sportlicher Aktivitäten, sprich zur Teilnahme an jenen erlaubten, sportlichen Veranstaltungen und Wettkämpfen sowie Trainingseinheiten, die in der Verordnung Nr. 15 genannt sind. Für den Einkauf von Lebensmitteln und Gütern des täglichen Gebrauchs sind auch Fahrten in eine angrenzende Gemeinde erlaubt, sofern diese Güter in der eigenen Gemeinde nicht verfügbar sind. Zulässig sind auch didaktische Aktivitäten in Laboratorien im universitären Bereich, sofern die Anwesenheit nötig ist.

Verordnung und weitere Dokumente auf Landes-Webseite

Die Verordnung im Coronavirus-Portal auf der Internetseite des Landes Südtirol im Bereich „Dokumente zum Herunterladen“ jederezit einsehbar, ebenso wie frühere Verordnungen, Eigenerklärungen und wichtige Dokumente. Zudem aktualisiert das Portal so zeitnah wie möglich die aktuell geltenden Regeln und viele andere nützliche Informationen.