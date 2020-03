Corona-Virus: Fragen die nicht gestellt werden | Dr. med. Ruediger Dahlke

Mittlerweile kann man die Todesfälle des Coronavirus Sars-CoV-2 im Live-Ticker verfolgen: #COVID19.

Die Medien reagieren zum Teil unterschiedlich. Während die einen scheinbar beschwichtigen, verbreiten andere Panik. Doch wer genau hinsieht, dem wird auffallen:

Das Fazit ist irgendwie immer dasselbe.

• “Behalten Sie Ruhe, alles ist in Ordnung – ein Impfstoff ist in Arbeit.”

• “Brechen Sie jetzt in Panik aus und schließen sich im Keller ein – während Sie auf einen Impfstoff warten.”

Aber keiner stellt kritische Fragen, wie zu Beispiel: Warum haben wir Angst vor einem Erkältungsvirus? Sind Impfstoffe alternativlos? Warum erkranken keine Kinder? Deshalb werden wir es tun. Einige Fragen werden wir beantworten, andere bleiben offen, einige sind politisch, andere medizinisch. Unser Gespräch führen wir mit dem Arzt, Dr. med. Rüdiger Dahlke.

Unsere Fragen sind:

1) Was sind die Fakten zum Coronavirus SARS-COV-2

2) Wären wir für den Ernstfall gerüstet?

3) Wo kommen unsere Informationen zum Coronavirus her?

4) Warum wird Zensur als etwas positives dargestellt?

5) Warum werden Pandemien gefördert?

6) Warum haben wir Angst vor einem Erkältungsvirus

7) Warum mutieren Viren?

8) Warum gibt es kein Heilmittel?

9) Ist das neue Coronavirus menschengemacht?

10) Welche Alternativen gibt es zur Impfung? Studien zeigen, dass geimpfte Kinder eine 4 x höhere Wahrscheinlichkeit haben, an Viren zu erkranken.

11) Was haben wir aus der Vergangenheit gelernt.

12) Warum haben manche milde Symptome?

Immunsystem: Hände waschen und Abstand halten – statt Normalisieren Sie ihr Gewicht – hören Sie auf zu rauchen!

13) Warum erkranken keine Kinder

14) Warum sind Viren saisonal?

15) FAZIT: Warum redet keiner über unser Immunsystem?

Im Gespräch: Dr. med. Ruediger Dahlke

Moderation: Herr Alexander Glogg

Kontakt Dr. med. Ruediger Dahlke

Webseite: https://www.dahlke.at

Erfahre mehr über QS24: https://qs24.tv/